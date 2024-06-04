專訪｜與吳鎮宇再合作針鋒相對　劉青雲︰佢Keep得好好包括性格

由劉德華監製，邱禮濤執導及編劇，劉青雲、吳鎮宇領銜主演，改編自1998年荷里活作品《冇數講》（The Negotiator）的電影《談判專家》，即將於6月13日上映。兩大影帝繼《喜馬拉阿星》後，相隔19年再合作。戲中二人既是好友又是談判專家，幕幕舌劍唇槍，來到今次訪問，二人似乎入戲太深，訪問期間同樣針鋒相對，互窒不讓，到底兩位係演談判專家定單打專家？



吳鎮宇劉青雲繼《喜馬拉阿星》後，相隔19年再合作。（陳順禎 攝）

對白一粒不改？

電影改編自荷里活作品《冇數講》，戲中兩大影帝角色，分別由劉青雲飾演被陷害的森姆積遜（Samuel L. Jackson），而吳鎮宇就飾演負責談判的奇雲史帕西（Kevin Spacey）。問到兩位開拍前可有重溫舊作，青雲坦言冇，鎮宇就更坦白︰「我睇嗰陣瞓著咗。」青雲笑他是否睇無字幕版？鎮宇都不介意笑言︰「主要係英文唔好。」其實鎮宇都是講笑，他想說原版Kevin Spacey的角色設定冇Samuel Jackson咁精彩，但港版經邱禮濤改寫，成為一位退役警員再轉任社工，多一份社會責任。

1998年動作片《冇數講》（The Negotiator），森姆積遜飾演被陷害的談判專家，令自己反成談判對象。（《冇數講》劇照）

有看過預告，都發現戲中對白基本上跟原版差不多，原來這有一定原因。吳鎮宇︰「我之前演過一個改編舞台劇，你要相信美式劇本的計算方法，從而保障觀眾嘅觀影情緒，如果隨意作出改動會失去原本的節奏，美式劇本的節奏好準確，對白上亦不會太多廢話。」至於有指拍攝時青雲因太辛苦而暈倒，青雲就澄清沒此事，「只是當時中了Covid停工5日，這部戲拍攝時一點都不辛苦。」

電影刻意用番「冇數講」做上映日期宣傳句。（《談判專家》劇照）

青雲讚鎮宇︰「keep得好好，包括性格……」

劉青雲跟吳鎮宇，在90年代尾至2000年初，有不少合演作品，《衝鋒隊怒火街頭》、《高度戒備》、《一個字頭的誕生》、《鬼馬狂想曲》，直至2005年的《喜馬拉阿星》才停下來，一別便19年，二人再聚可有發現對方的不同？劉青雲︰「你唔講係唔覺過咗19年，佢跟之前冇乜大分別，真係所有嘢都keep得好好，包括性格……」

劉青雲跟吳鎮宇在訪問中，跟戲中一樣舌劍唇槍，非常搶口。（陳順禎 攝）

此刻鎮宇都不遑多讓︰「我社工角色同本身性格都好接近，都係道德層面比較高尚啲，唔會立亂話畀人聽拍戲好辛苦拍到暈，散播假消息咁，中咗Covid又唔認，賴落工作辛苦。」這招單打非常出色，青雲只好以笑回應。

電影在鏡頭運用上，都有著原版的影子，原汁原味。（《談判專家》劇照）

交換角色有咩想演？

兩位貴為影帝級人馬，都有不少代表作，而作為演員，可有對方一個角色好想據為己有，拍來過過癮？劉青雲︰「我好少睇吳鎮宇啲戲喎！」剛才的以笑回應，只是強忍，似乎舌戰未完。「我記得佢有部戲話患上咩舞蹈症，（吳鎮宇︰《爆裂刑警》）係，我記得最後一場戲，佢垂死時挨在汽水機旁，然後跌罐汽水落嚟，呢場戲好特別。」

《爆裂刑警》牌面是警匪片，講述吳鎮宇是火爆躁狂的警察，在生命倒數階段，卻甘願跟賊人同流合污，只為賺得快錢拯救別人生命，最後鎮宇在汽水機前的獨白，令人印象難忘。（網上圖片）

劉青雲於《神探大戰》再次與韋家輝合作，飾演精神失常的前警方傳奇神探李俊。（《神探大戰》電影劇照）

吳鎮宇的選擇就是《神探大戰》。「同第一集唔同，佢不斷喺度講嘢，第一集後面都仲有班人出來幫手演，呢集可能唔夠錢啦，要一個人演晒。我本身都成日被人話好似精神分裂咁，但我又未演過這類角色，未試過將性格呢部分演出來，好玩在冇規限，因為點演都係癲，睇下點癲法。」

青雲笑言家庭事方面，自己不會是談判的身份。（陳順禎 攝）

鎮宇大爆製片唔易做

講到現實中的談判機會，可能源於家事或者工作，不過二人同樣認同，現實中甚少去說服人。青雲︰「說服人嚟做乜，咪由佢。」至於講到被說服去拍一套戲，青雲更加爽快直接︰「唔使，畀錢咪得，哈哈……」鎮宇︰「戲劇上討論會有，唔使去到說服，年紀都咁上下，有啲睇法會太過固執，所以自己睇完個劇本，會再搵人睇下畀下意見。」

鎮宇透露以前劇組會安排幾位製片︰「分分鐘要拎住張身份證入去差館坐，因為有啲拍攝係冇申請。」（陳順禎 攝）

而兩位都認同，其實片場上都有談判專家這個崗位，但不是導演亦不是監製，而是製片。劉青雲︰「只要有人大大聲聲行出嚟嗌︰『導演喺邊度？』呢個時候製片就要出去同人傾，呢份工好難做。」鎮宇更透露，以前劇組會安排幾位製片︰「因為分分鐘要拎住張身份證入去差館坐，因為有啲拍攝係冇申請，非法賽車呀、藏有易燃物品呀、爆炸品呀，好容易就要入去坐兩日，唔係呃你。」

青雲亦透露有試過這種偷雞式拍攝手法︰「我試過拍一場槍戰戲，叫我哋揸架車去到邊度，中間開槍砰砰砰，然後去到邊度停車，丟低晒啲槍喺車走人就得，因為冇申請拍攝。」香港電影除咗搵命搏，有時連前途都要押上。