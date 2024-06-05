玩轉腦朋友2｜王菀之率領新「聲」亮相　中二病魏浚笙竟聲演阿尷

迪士尼與彼思《玩轉腦朋友2》（INSIDE OUT 2）將於今個暑期7月11日同大家見面。今日迪士尼就公布香港版配音陣容，除了有「腦朋友」王菀之Ivana繼續聲演阿愁，還有不班新朋友同大家見面。

事隔９年，一班腦朋友帶埋新相識同大家見面。（《玩轉腦朋友2》海報）

9年前的2015年，《玩轉腦朋友》的阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎，成為全球萬千觀眾新認識的「腦朋友」，電影更贏得奧斯卡和金球獎最佳動畫殊榮，全球票房高達8.58億美元（約港幣66.7億元），被譽為迪士尼與彼思頂級代表作之一。

睇睇全新班底，王菀之Ivana繼續聲演阿愁、蘇雅琳Ivy聲演阿樂、而新的「腦朋友」就有黃正宜(阿正)聲演阿焦、麗英聲演阿羨、張蔓姿Gigi聲演阿厭，魏浚笙Jeffrey聲演阿尷（電影公司提供）

籌備9年，今集《玩轉腦朋友2》的女主角韋莉已經13歲，隨之亦有多個全新情緒角色登場，分別是面對任何事都好焦慮的「阿焦」(Anxiety)、最鍾意羨慕人的「阿羨」(Envy)、出名厭世的「阿厭」(Ennui)、大大隻隻但又尷尷尬尬的「阿尷」(Embarrassment)，他們將會帶來怎樣翻天覆地的變化？而新舊「腦朋友」會在韋莉的成長產生什麼化學作用呢？

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而今日亦公佈粵語配音版角色陣容，除了有「腦朋友」王菀之Ivana聲演阿愁、蘇雅琳Ivy聲演阿樂、蔣志光聲演阿驚、許紹雄聲演阿燥、楊詩敏(蝦頭) 聲演阿憎，以及新來的「腦朋友」由黃正宜(阿正)聲演阿焦、麗英聲演阿羨、張蔓姿Gigi聲演阿厭。

一直抱住「只要自己唔尷尬，尷尬就係人哋」宗旨嘅Jeffrey，今次竟然要聲演阿尷。（電影公司提供）

而同樣大大隻隻的魏浚笙Jeffrey，平時中二病上身，一直抱住「只要自己唔尷尬，尷尬就係人哋」宗旨，今次竟然要聲演阿尷，真係夠爆。這個超新星人氣陣容列陣，將會令韋莉面對什麼情況? 他們又會把大腦總部變成怎樣? 令人期待！