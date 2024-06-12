寒戰1994｜第四位演員意外曝光　金像女星八手同步梳化享影后待遇

香港超賣座警匪電影《寒戰》系列，早前宣布開拍兩部前傳作品，年代背景分別定於1994及1995年。當年《寒戰》演員陣容鼎盛，雲集多位金像影帝主演，作為前傳新作，製作團隊亦公開由吳彥祖、吳慷仁與劉俊謙三代男神領導全新陣容主演！《寒戰1994》早前低調開鏡拍攝，但一直未有更新製作細節及更多演員班底資料，但日前一位金像女配於社交媒體分享照片，竟意外令自己女主角身份曝光！

《寒戰》系列為香港超賣座警匪電影，曾高鋸華語片票房冠軍席位！（《寒戰》電影截圖）

片方於Facebook宣布開拍《寒戰》前傳，並由吳彥祖、吳慷仁及劉俊謙主演。（《寒戰》Facebook圖片）

以吳彥祖為首的三代男神，將領導《寒戰》全新陣容。（微博@吳彥祖）

吳慷仁將主演並領導《寒戰》全新陣容。（莫匡堯 攝）

劉俊謙將主演並領導《寒戰》全新陣容。（視覺中國）

現年34歲的馬來西亞演員廖子妤，曾經憑《梅艷芳》榮獲香港電影金像奬「最佳女配角」，日前於社交媒體分享一系列工作照及花絮，廖子妤有份參演近期極流行的動作電影《九龍城寨之圍城》，並分享與童星「魚蛋妹」王尹菁的合照外，亦展露梳化期間的真性情，展露反白眼的表情，讓影迷網民笑言她極為適合演出日本恐怖漫畫家伊藤潤二的作品《富江》的女主角。

廖子妤曾經憑《梅艷芳》榮獲香港電影金像奬「最佳女配角」。（廖子妤IG圖片）

廖子妤曾經憑《梅艷芳》榮獲香港電影金像奬「最佳女配角」。。（梁碧玲 攝）

廖子妤有份參演近期極受歡迎的《九龍城寨之圍城》，並於社交媒體裡分享與「魚蛋妹」王尹菁的合照。（廖子妤IG圖片）

其中一張梳化花絮照中，廖子妤坐在化妝間內，由四位工作人員「八手同步」為她設計髮型、妝容及兩手化妝，享受影后級專業待遇，而廖子妤似乎完成化妝、異常慘白的雙腿亦擱在化妝桌上，顯得相當自在。然而在化妝間鏡上，一張通告單赫然清晰印有「寒戰」二字！令廖子妤作為《寒戰1994》女主角的身份曝光，亦成為演員團隊第四位參演的成員！

廖子妤於化妝間裡接受四位梳化工作人員同步整頭化妝，享受影后級待遇！（廖子妤IG圖片）

化妝間鏡上的通告單赫然清晰印有「寒戰」二字，令廖子妤作為《寒戰1994》女主角的身份曝光！（廖子妤IG圖片）

在化妝間受四位工作人員合力化妝的照片以外，廖子妤亦分享一張正面自拍照，當時鼻額之間塗上提亮與陰影化妝品，顯然完妝後將令她筆直的鼻樑更顯挺拔，未知是否《寒戰1994》造型化妝的一部分，但妝容細緻之極，連謝安琪也留言大讚：「好細緻的Nose Contouring（鼻樑輪廓）！」