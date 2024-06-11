陳小娟劇本被指垃圾「嬲到宮縮」　《二月廿九》導演︰加鹽加醋

香港劇情電影《淪落人》導演陳小娟，日前於社交平台以「看似一帆風順背後的坎坷事跡」為題分享三篇短文，分享自己轉行進影視業後的遭遇，向影迷觀眾剖白當年憑《淪落人》榮獲香港電影金像獎「新晉導演」獎背後的艱辛。陳小娟於三篇短文內，提到三宗自己作為編劇期間酬勞遭拖欠或「走數」的經歷，道盡編劇的坎坷，文章亦引起不少網民關注。

《淪落人》導演陳小娟於社交平台以「看似一帆風順背後的坎坷事跡」為題分享三篇短文，分享自己轉行進影視業後的遭遇。（葉志明 攝）

其中，陳小娟的第三篇短文最被受關於，在未有公開涉事對象、公司與影視作品的情況下，提及2019年得到金像獎後，受一位年輕廣告導演邀請為首部執導劇集擔任編審一職。陳小娟受題材吸引加入，並領導團隊投入大量時間處理角色與劇情邏輯。及後導演表示急須要首10集劇本向投資方索取製作費，於是當時懷孕期間的陳小娟，與編劇團隊不眠不休地趕工完成10集劇本稿件，並說明為細節未完善的「假稿」，供導演向片方提取前期製作所須費用。

陳小娟憑首部執導電影《淪落人》榮獲香港電影金像獎「新晉導演」獎。（《淪落人》電影劇照）

陳小娟表示該位導演獲得製作費後，突然就「假稿」召開會議，逐頁挑剔指內容「垃圾」，令她當時「嬲到宮縮」，直指編劇團隊仆心仆命下遭導演反口，及後亦因此離開團隊。豈料離開團隊後，陳小娟表示劇組以她的名義進行勘景，向製作方提出將自己從工作人員名單剔除，亦只獲得第一二期報酬。陳小娟總結指劇集播出後沿用不少初稿內容，觀眾反應甚佳，但因為事件帶來負面經歷，自此未有再為其他製作撰寫劇本，直言「編劇喺香港真係好卑微」。

陳小娟總結指劇集播出後沿用不少初稿內容，觀眾反應甚佳，但因為事件帶來負面經歷，自此未有再為其他製作撰寫劇本。（資料圖片）

羅嘉駿長文回應陳小娟

陳小娟的短文一出，曾為Viu TV執導劇集《二月廿九》的導演羅嘉駿，翌日於同一社交平台發表長文，隔空回應陳小娟的文章，按時序還原自己的心路歷程。羅嘉駿於文章中表示，因應電視台播放排程，劇集於2019年3月組成編劇團隊，由陳小娟領導兩位編劇撰寫，6月底與7月初分別收到10集大網及每集分場初稿，劇集製作團隊亦於8月初動工勘景及開展前期準備，並指劇本仍存在漏洞、僅能按分場工作。

Viu TV劇集《二月廿九》導演羅嘉駿，翌日於同一社交平台發表長文，隔空回應陳小娟的文章，按時序還原自己的心路歷程。（余俊亮 攝）

羅嘉駿指出，8月底收到陳小娟的首5集劇本初稿，對方表示稿件僅供索取製作費之用，毋須認真細讀，同日製片組表示在目前預算下，分場表演員數量過多，希望編劇刪減人物。由於製作時間緊逼，羅嘉駿於是在9月初召開會議討論故事，希望就「假稿」具參考價值之處完善劇本，表示會議中有就劇本細節與邏輯提出個人認為不妥之處，但強調「絕無『劇本垃圾』等言論」。

羅嘉駿表示與陳小娟及編劇團隊會議中，有就劇本細節與邏輯提出個人認為不妥之處，但強調「絕無『劇本垃圾』等言論」。（《二月廿九》劇集劇照）

據羅嘉駿指出，陳小娟於會議翌日透過訊息提出因懷孕不適而辭職，並將編審職務交予團隊成員Yellow，羅嘉駿亦於訊息中表示為免麻煩電視台及考慮陳小娟對劇集的付出，所以希望保留編審職銜，陳小娟當時並未有異議。及至9月中，羅嘉駿收到陳小娟電郵，表示得知製作組仍以自己的名義進勘景工作，羅嘉駿表示因早前陳小娟同意維持編審職銜，因此未有更改，並感到困惑。但羅嘉駿亦指團隊此後未有使用任何掛有陳小娟名銜的信函。到9 月底，羅嘉駿透過訊息詢問陳小娟保留職銜的意欲，陳小娟確認無意保留後，羅表示《二月廿九》此後從所有工作人員名單上除去陳小娟的名銜。

羅嘉駿（右二）於長文裡按時序還原與陳小娟在《二月廿九》初期合作的過程。（羅嘉駿IG圖片）

最後羅嘉駿亦於長文裡澄清，陳小娟於2019年9月辭職後，亦為二人最後一次聯絡，對五年後陳小娟披露的個人經歷感到驚訝，亦為導致對方「宮縮」而致歉。羅嘉駿直言自己拍攝《二月廿九》之初已決定分毫不收，所以資金投放至製作之餘，亦無意向編劇薪金開刀賺錢。羅嘉駿於文章中直言不滿「有人將事件加鹽加醋」「說成我只願付頭一兩期錢」，回應事件亦因為不希望外界再作猜測。

羅嘉駿（中）直言不滿「有人將事件加鹽加醋」。（羅嘉駿導演提供）

對於陳小娟與羅嘉駿隔空就《二月廿九》劇集製作前期發表個人觀點，二人對事件的理解與爭持引起香港觀眾關注，網民亦分別於二人社交平台帖文下留言，各有取態並就兩方還原事件角度進行爭拗。事件除了引起觀眾與網民議論，亦有影視業內人士關注留言，包括電影《一路瞳行》導演朱鳳嫻。

陳小娟社交平台帖文：

陳小娟日前於社交媒體發短文分享其中一則「看似一帆風順背後的坎坷事跡」。（陳小娟threads截圖）

羅嘉駿社交平台帖文及訊息內容公開：