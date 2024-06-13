專訪｜林雪被劇情觸動哽咽談子女　「一家之主唔係拎錢返去就得」

古天樂有份監製的動畫電影《加菲貓︰勇闖世界》，粵語版找來林雪及麥沛東，分別聲演一對父子。接受訪問前有機會先睹為快，正當以為林雪會貫徹地以鄉音放題宴客，意外地畫中的林雪字正腔圓，感覺如另一人。正當訪問第一個問題要讚雪哥配得認真時，冷不防他臉上表情嚴肅起來。原來因為戲中父子相處的情節，正正刺中雪哥內心對子女的愧疚，而通過這部戲正好讓他重拾自我，重新地當一次爸爸。



鳴謝︰

髮型︰ Louis Tse@Number8 Salon（麥沛東 ）

化妝︰Yannis Yip（麥沛東 ）

場地提供︰The Mira Hong Kong

林雪與麥沛東在《加菲貓︰勇闖世界》中，聲演一對父子。（葉志明 攝）

走鄉音唔好教壞細路

標誌性的鄉音向來是雪哥賣點，但當知道要配一部合家歡動畫時，林雪自覺要對得住小朋友，不可教壞細路。「小朋友係我哋嘅將來，我要盡力改咗自己啲鄉音，一次唔得配夠兩次，配到得為止。」要對小朋友負責是動力之一，更大動力是來自戲中的父子情，故事講到加菲貓跟爸爸由誤解到破鏡重圓，中間經歷了不少障礙，這一切正正令林雪身同感受。

今次動畫，古天樂有份擔任監製，亦是他找林雪為角色配音。（《加菲貓︰勇闖世界》預告截圖）

林雪︰「其實我好想多謝呢部動畫的監製古天樂先生，我哋相識在峨嵋山（拍攝《百年好合》），今次叫我配這部卡通片，畀我第二次重生，通過呢部戲我Feel到好多嘢。」

最令雪哥感受至深是因為戲中情節，令他想到對子女的虧欠。「因為工作忙碌，自己冇重視小朋友成長，我知呢啲係藉口嚟。當我配音時，正正觸動我內心最脆弱地方。爸爸係一家之主，但一家之主唔係講就得，係要去做，要做好你做主嘅每一樣事情，包括最細微嘅陪伴小朋友，一家之主唔係拎錢返屋企就得，我可以同你講，錢真係唔係萬能，一講到呢度就所有嘢都付諸流水。」

林雪感謝古天樂找他配這部《加菲貓》，「畀我第二次重生，通過呢部戲我Feel到好多嘢。」（葉志明 攝）

疫情3年挽回親情

原來雪哥曾經因為與小朋友少溝通，導致大家有所誤會。大女今年已27歲，細仔24歲，一心以為都長大成人，任何挽救方案都於是無補，殊不知一個疫情，就令雪哥有意外收穫。「好在呢3年疫情，唔出家唔出門，令我培養番同小朋友相處嘅感覺。工作係少咗，但陪伴小朋友時間多咗，以前要做嘅事，呢三年來冇停過。」

而今集《加菲貓︰勇闖世界》，正正是講兩父子的誤會，拍者無心，配者有意，林雪在配音過程中感慨良多。「配得好辛苦，去到某個位已經唔知點配，好在配音導演不停提我，我真係入咗戲，當正係自己，佢要我抽離自己，做番隻貓。」

《加菲貓︰勇闖世界》，正正是講兩父子的誤會，剛好觸動林雪。（《加菲貓︰勇闖世界》劇照）

放低無謂尊嚴

戲中破鏡方法，有待大家入場觀看在此不劇透，但問到林雪，他坦言只得一個方法︰「你要放低無謂嘅尊嚴，只要小朋友尊重你，你自自然然就有尊嚴，所以你要放低少少嘢，先可以拎番你應得嘅。你之前少畀咗，今時今日就要加倍付出，其實始終補償番，裂咗就係有裂痕，冇得重圓，但起碼要佢哋明白，到佢哋再有小朋友時知道點去做，唔好等佢又有裂痕。」

雪哥一直架起墨鏡，但淚水仍是滲出眼眶，「我喊係開心嘅喊。」林雪道。（葉志明 攝）

難得誤會多年，有機會修補，今年7月便踏入60歲的林雪，坦言要把握機會︰「我同自己講，我就好似由1歲開始重生，自己做番小朋友，同小朋友傾偈。而家好好，起碼佢哋接受咗我，嚟緊仲會幫我準備父親節大餐。」縱使訪問期間，雪哥一直架起墨鏡，但淚水仍是滲出眼眶，由面頰反映出光。「我喊係開心嘅喊。」林雪道。

麥沛東︰有個盲撐我嘅爸爸

林雪以父親身份道出兩代的溝通，剛好麥沛東就是兒子的角度看與爸爸的關係。年前麥東新婚，兩口子自此搬出去住，既當上一家之主，又跟父母相處時間少了，以前看似必然的親情，原來都要用心經營。

大半年前麥沛東爸爸跌倒，意外地讓爸爸知道兒子對自己的愛。（葉志明 攝）

麥沛東︰「我同爸爸以前都唔多講嘢，我係一返到屋企，佢問一句︰『食咗飯未呀？』我答食咗就入房嗰隻，一直都冇乜溝通。就算當時我讀演藝學院，佢都唔係好知我讀咩。」

雖然唔清楚個仔讀緊乜，但只要兒子邀請自己去看表演，都定必出席，拍掌亦必拍得最大聲。「佢每次嚟睇我表演都好支持，謝幕時拍得最大聲就係我爸爸，然後在觀眾席上嗌好睇呀！好好睇呀！佢係好盲目支持我嘅。」

（《加菲貓︰勇闖世界》劇照）

愛父母，要讓父母知

大半年前，麥東爸爸跌親，而且撞親腦部，向來樂觀派的他，為免兒子擔心，一直話自己冇事冇事！麥沛東︰「但醫院回覆我哋話至少要住3日院，正常聽到要留院3日，小事極都有限，後尾仲見有血喺耳仔流出嚟。我當時好緊張，但又要排緊舞台劇，一排完就即刻去搵佢，後來佢靜靜問我太太︰『佢好擔心我咩？』其實父母對仔女嘅愛，要畀仔女知，仔女對父母嘅愛都要畀父母知。責任唔一定在父母那邊，係雙方，做仔女嘅都要體諒父母。」