古天樂被入稟追討還款　與原告唐才智曾合作無間成就金像影帝

前太陽娛樂文化（現稱光尚文化控股 08082）主席唐才智，日前入稟高等法院，指與藝人古天樂於2013及2014年，生意上合作投資，其間古天樂向唐才智私人借貸830萬元用作注資，惟至今仍未還款，故唐入稟向古追討830萬元。



2017年電影《殺破狼‧貪狼》即將上畫，一眾演員與投資者在宣傳活動上亮相。（視覺中國）

（左一）唐才智當時邀請黃栢高Paco入主打理電影業務，包括讓古天樂首奪金像影帝之作的《殺破狼‧貪狼》。（視覺中國）

唐才智執掌太陽娛樂文化期間，於娛樂圈大展拳腳，包括邀請黃栢高Paco入主打理電影業務，而古天樂亦與太陽娛樂合作無間，曾參與拍攝有份投資的電影，包括《掃毒》（2013）、《香港仔》（2014）、《巴黎假期》（2015）以及讓古天樂首奪金像影帝之作的《殺破狼‧貪狼》（2017）。

由彭浩翔執導，古天樂、楊千嬅、梁詠琪主演的《香港仔》，都獲太陽娛樂投資。（《香港仔》劇照）

古天樂憑電影《殺破狼‧貪狼》，首奪香港電影金像獎最佳男主角，晉身影帝行列。（視覺中國）