魔間傳奇｜17年後開拍續集　韋史密夫聯手米高B.佐敦打喪屍救人類

由韋史密夫（Will Smith）主演的《魔間傳奇》（I am Legend），在2007年上映後至今仍被視為喪屍電影經典之一，全球橫掃近6億美金（約46億港幣）票房。華納兄弟於2022年宣布開拍續集，更找來另一位當紅黑人演員米高B.佐敦（Michael B. Jordan）參演，令影迷引頸以待，不過隨著奧斯卡掌摑事件，韋史密夫人氣直插谷底，令計劃一度擱置。如今相隔兩年後，再續集再有新消息。

由韋史密夫（Will Smith）主演的《魔間傳奇》（I am Legend），在2007年上映後至今仍被視為喪屍電影經典之一。（《魔間傳奇》劇照）

韋史密夫透露正在構思續集走向。（《魔間傳奇》劇照）

根據外媒報道，韋史密夫透露一個月前才跟劇組及米高B.佐敦聚在一起好幾星期，更想出了一些好橋段，並表示會在大銀幕上好好表現一番，更大讚米高B.佐敦有料到。提到相隔17年後再拍續集，韋史密夫坦言續集必須自成一格，亦不能接受為拍而拍，更指角色上亦需要成長。

米高B.佐敦（Michael B. Jordan）加入參演續集。（IG圖片）

《魔間傳奇》改編自同名小說，故事講2009年，原本研發出來治療癌症的「K病毒」，在進行人體臨床測試後，產生狂犬病的副作用，並造成大規模傳染，造成全球9成人口死亡，其餘9%的人口有狂暴及嗜血的變種夜行怪物，僅餘1%是倖存者體內產生自然抗體而不發病，韋史密夫就是其中一人。而續集以DVD版結局為基礎，韋史密夫將會聯手米高B.佐敦尋找更多倖存者，並建立新的家園。