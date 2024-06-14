《生死時速》30週年主角近況 奇洛李維斯戴紅手錶梁朝偉都有同款
荷里活飛車警匪經典《生死時速》（Speed），由奇洛李維斯（Keanu Reeves）及珊迪娜布洛（Sandra Bullock）主演，電影於1994年6月在美國及全球上映，至今不經不覺30週年！《生死時速》劇情講述奇洛李維斯飾演的SWAT精英警員，登上一輛巴士解決炸彈人質危機，並與珊迪娜布洛飾演的乘客，一同將巴士車速保持在每小時50英里（約每小時80公里）以上，以確保炸彈不會爆炸。
《生死時速》當年極受全球觀眾歡迎，劇情緊張程度刺激全院觀眾之餘，當年年僅30歲的奇洛李維斯擁有青靚白淨的小鮮肉外貌，亦令當時已出道10年的他瞬間爆紅，成功吸引大量女粉絲！此後，奇洛李維斯的星途一帆風順，先後主演《22世紀殺人網絡》（The Matrix）系列、《魔間行者》（Constantin）及近年《殺神John Wick》系列，如今迎接60歲仍紅遍全球！近年奇洛李維斯除了參演電影，更醉心騎電單車及發展樂隊，早前剷短頭髮亮相Band Show，大騷一手低音結他技術！
與奇洛李維斯同齡的珊迪娜布洛，當年已成為影視女主角，出道年期雖然較短，但名氣卻較大。珊迪娜布洛在《生死時速》演繹冒失卻臨危受命的女乘客，除了輪廓立體的樣貌深得觀眾青睞，亦讓她開闊更廣戲路。此後，珊迪娜布洛成為一線女主角，更憑《守護有心人》（The Blind Side）贏得奧斯卡影后，及後憑《引力邊緣》（Gravity）亦再度提名。珊迪娜布洛不僅參與幕前，更成為多部電影的監製，近年雖然主演作品明顯大減，但仍活躍製作電影。
《生死時速》30年前上映時，除了令男女主角大紅大紫，亦意外令奇洛李維斯在戲中配戴的黑色G-Shock電子錶成為潮物，當年引起搶購熱潮！該款電子手錶售價不高，而且非常耐用，至今仍不斷推出同類設計的新款，包括國際影帝梁朝偉早前被發現配戴的平民價電子錶，正是戲中奇洛李維斯配戴款式的進化版。