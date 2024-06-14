《生死時速》30週年主角近況　奇洛李維斯戴紅手錶梁朝偉都有同款

荷里活飛車警匪經典《生死時速》（Speed），由奇洛李維斯（Keanu Reeves）及珊迪娜布洛（Sandra Bullock）主演，電影於1994年6月在美國及全球上映，至今不經不覺30週年！《生死時速》劇情講述奇洛李維斯飾演的SWAT精英警員，登上一輛巴士解決炸彈人質危機，並與珊迪娜布洛飾演的乘客，一同將巴士車速保持在每小時50英里（約每小時80公里）以上，以確保炸彈不會爆炸。

荷里活飛車警匪經典《生死時速》上映至今不經不覺30週年！（《生死時速》電影劇照）

《生死時速》由奇洛李維斯及珊迪娜布洛主演，劇情講述一位SWAT精英警員，登上一輛巴士解決炸彈人質危機，並與一位乘客一同將巴士車速保持在每小時50英里以上，以確保炸彈不會爆炸。（《生死時速》電影劇照）

《生死時速》當年極受全球觀眾歡迎，劇情緊張程度刺激全院觀眾之餘，當年年僅30歲的奇洛李維斯擁有青靚白淨的小鮮肉外貌，亦令當時已出道10年的他瞬間爆紅，成功吸引大量女粉絲！此後，奇洛李維斯的星途一帆風順，先後主演《22世紀殺人網絡》（The Matrix）系列、《魔間行者》（Constantin）及近年《殺神John Wick》系列，如今迎接60歲仍紅遍全球！近年奇洛李維斯除了參演電影，更醉心騎電單車及發展樂隊，早前剷短頭髮亮相Band Show，大騷一手低音結他技術！

奇洛李維斯憑《生死時速》一炮而紅，成為荷里活一線男演員！（Getty Images）

奇洛李維斯此後主演《22世紀殺人網絡》成為永恆經典。（《22世紀殺人網絡》電影劇照）

《魔間行者》由奇洛李維斯主演，講述活躍於紐約的驅魔神探Constantine消滅穿越到人間的惡魔。《魔間行者》電影劇照。（imdb）

奇洛李維斯近年亦主演《殺神JOHN WICK》系列，極受觀眾歡迎。（《殺神John Wick 4》電影劇照）

奇洛李維斯本月初於Band show大曬一手低音結他技術。（視覺中國）

與奇洛李維斯同齡的珊迪娜布洛，當年已成為影視女主角，出道年期雖然較短，但名氣卻較大。珊迪娜布洛在《生死時速》演繹冒失卻臨危受命的女乘客，除了輪廓立體的樣貌深得觀眾青睞，亦讓她開闊更廣戲路。此後，珊迪娜布洛成為一線女主角，更憑《守護有心人》（The Blind Side）贏得奧斯卡影后，及後憑《引力邊緣》（Gravity）亦再度提名。珊迪娜布洛不僅參與幕前，更成為多部電影的監製，近年雖然主演作品明顯大減，但仍活躍製作電影。

珊迪娜布洛此後成為一線女演員，不但涉足幕後，更獲得奧斯卡影后。（視覺中國）

珊迪娜布洛當年幾靚女。（《生死時速》劇照）

珊迪娜布洛憑《守護有心人》榮獲奧斯卡最佳女主角獎。（《守護有心人》電影劇照）

珊迪娜布洛主演的「獨腳戲」《引力邊緣》，亦讓她提名奧斯卡影后。（《引力邊緣》電影劇照）

《生死時速》30年前上映時，除了令男女主角大紅大紫，亦意外令奇洛李維斯在戲中配戴的黑色G-Shock電子錶成為潮物，當年引起搶購熱潮！該款電子手錶售價不高，而且非常耐用，至今仍不斷推出同類設計的新款，包括國際影帝梁朝偉早前被發現配戴的平民價電子錶，正是戲中奇洛李維斯配戴款式的進化版。

奇洛李維斯於《生死時速》裡配戴的G-Shock手錶，當年成為熱搶潮物！（《生死時速》電影劇照）

奇洛李維斯於《生死時速》裡配戴的G-Shock手錶，當年成為熱搶潮物！（《生死時速》電影劇照）