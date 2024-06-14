壞蛋獎門人4｜10個迷你兵團冷知識　全部有邊幾款一共有幾多隻？

《壞蛋獎門人》今年再出動，來到第4集《壞蛋獎門人4》(Despicable Me 4)一班可愛的Minions 迷你兵團繼續搞鬼，今集壞蛋犀利哥仲再次升呢做老豆，初生兒子兼接班人犀利B，仲要對付宿敵惡爺麥斯，一家人只好被逼逃亡。闊別7年，超人氣動畫不如先同大家熱個身，複習一下有關Minions的10個冷知識！（上映日期︰6月29日）

你分唔分得出邊個打邊個？（《壞蛋獎門人4》劇照）

犀利哥為避開宿敵，一家人只好被逼逃亡。（《壞蛋獎門人4》劇照）

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在《壞蛋獎門人》的初期設定中，Minions一共有899隻，不過導演曾表示如果隨著電影中的任務越來越艱難，Minions的數量亦會隨之增加的！而在《壞蛋獎門人2》其中一張海報中，犀利哥被一大班Minions包圍，當中共有10,400隻迷你兵同框，所以一直沒有確實的固定數量。

Minion只有3隻手指，但都夠佢搗蛋。（《壞蛋獎門人4》劇照）

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所有Minion都只有3隻手指

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Minions總共有5種髮型，包括Smooth、Spout、Spiked Short、Spiked Long、Sleek。

根據不同配搭，得出總共只會有48種不同的Minions。（《壞蛋獎門人4》劇照）

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所有Minion根據高矮胖瘦、單眼雙眼、髮型等特徵進行排列組合後，得出總共只會有48種不同的Minions。

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Minions的平均身高為105cm。

今隻仲有新造型。（《壞蛋獎門人4》劇照）

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除了身高和髮型，Minions起初是有牙齒不整或爆牙，不過後來因為爆紅，所以在《壞蛋獎門人2》中矯正了牙齒，才有現在可愛的Minions！

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Minions全都是男生，導演Pierre Coffin曾解釋過︰「因為Minions的樣子呆呆笨笨，內在和外貌都很蠢，我實在無法想像Minions是女生。」所以就沒有設計女生Minions！雖然戲裡有很女裝打扮，但其實都是「男扮女裝」！

Minions最喜歡香蕉，其次是蘋果，其實係食都啱。（《壞蛋獎門人4》劇照）

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Minions會呼吸但並不需要氧氣。而且強勁的Minions能夠抵禦低溫，他們不用太空衣也能上太空！

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Minions最喜歡香蕉，其次是蘋果、和木瓜，還愛Potato~~

佢哋首《Banana》你一定識唱。（網上圖片）

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Banana language由各國語言混合組成，包括法文、意大利文、日文、泰文、西班牙文、韓文、俄文。