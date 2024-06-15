談判專家專訪｜保留90年代背景　導演邱禮濤︰《寒戰》都拍97前

電影《談判專家》，由吳鎮宇、劉青雲主演，改編自1998的荷里活電影《冇數講》（The Negotiator），以不同的形式於銀幕上再現。《談判專家》保留原作的故事架構，並融入不少香港特色，令電影更貼近香港觀眾口味。不過其中一樣繼而保留的，就是90年代這個背景。導演邱禮濤接受《香港01》訪問時亦坦言，這安排會比較易通過審批。



今次已是第二次有投資者拿《冇數講》的劇本給邱禮禮開拍，呢份緣份就算冇數講，都叫有得傾。（陳順禎 攝）

原來今次已是邱禮濤導演第二次獲邀請翻拍《冇數講》的香港版，「第一次邀請時，我唔想執導重拍作品，所以推掉。」來到今次，由第二位投資者獲得版權，偏偏又想到邀請他執導，連邱禮濤都覺得算是種緣份，於是便答應。問到是否特別喜歡該劇本？「當然唔係，如果自己好鍾意，先唔敢拍。」

戲中有不少畫面，都跟原版類同。（《談判專家》劇照）

保留90年代背景

改編原著故事，內容可以一樣，但大可以改為現世代，相信在籌拍時會更方便，亦省卻時空穿崩的問題，但邱禮濤就選擇保留時間點，這正正是為方便得到內地審批。「而家拍《寒戰》都要係97之前，去到某種內容就要拍97前。」如果有看《談判專家》，當中的黑警最終都是罪有應得，完全合乎以往合拍片的結局要求，但似乎近年的要求更為嚴謹。「警察是模範市民，點會有壞人。」邱禮濤說。

最新開拍的《寒戰》兩集前傳，分別以1994及1995年作背景，並由吳彥祖、吳慷仁及劉俊謙主演。（《寒戰》Facebook圖片）

觀眾如有看原版《冇數講》，不難發現《談判專家》的首預告，是刻意只播放與原版相同的情節和畫面出來，完完全全是典型的翻版感覺。邱禮濤︰「第一條預告，電影公司唔想畀其他嘢大家睇住，這是我同意的。但最初甚至有考慮不用強調翻拍，這是我反對的。我覺得由自己講，總好過畀人發現，而且係真金白銀買版權返嚟拍，仲要唔平，好多十萬美金。正如我做完呢個訪問，落到去唔會同人講，我剛剛做完0乜嘢個訪問，如果咁偷偷摸摸，不如唔好做。」

最初電影公司有考慮不強調作品是翻拍，但邱禮濤極力反對︰「我覺得由自己講，總好過被人發現。」（陳順禎 攝）

吳鎮宇轉做社工更有說服力

《冇數講》故事講有黑警濫用機制漏洞呃保障基金錢，由於不知道成個州份有哪位警察信得過，所以談判期間，Samuel Jackson要求由另一個州的警察參與談判行動。故事來到香港，彈丸之地，全港18區好難可以獨善其身。「唔通你話搵元朗個警察？唔合理，有想過搵內地公安，但涉及到公安就要經多個部門審查，要花更長時間。為合理化事件，於是改成搵一位退役警察（吳鎮宇）來做這個談判專家。」

吳鎮宇以退反役警察才擔任談判專家一角。（《談判專家》劇照）

吳鎮宇戲中原是警察，亦兼任談判專家工作，因一次談判事件失敗，毅然轉行做社工，覺得由源頭解決社會問題，比發生問題才談判更實際。邱禮濤︰「原著開場第一單案，就是一宗家暴事件，雖然最終解決了，但我不太喜歡當中的處理，尤其Samuel Jackson最後對犯人的怒目凝視，其實佢唔係十惡不赦的人，根本是宗家庭糾紛，如果社工及早處理可能冇呢件事發生，從而令我有這個改編。」

為拍出對話的實感，拍攝時兩位真的身處現場，只是在不同的廠拍攝對談情節。（《談判專家》劇照）

改得太盡就無謂

版權在手，荷里活方面沒有太大的制肘，可以任意改頭換面，反而是邱禮濤不想改得太盡。「如果改到好盡就無謂啦，版權費都唔平。如果我係買金庸作品，有《笑傲江湖》四個字畀我用都有作為，但你要用《冇數講》我又唔想，英文戲名《The Negotiator》在華語世界又有冇幫助呢？所以寧願只將不喜歡的情節，或不適合香港發生的內容改調。」

劉德華身為監製，亦客串一角。（網上圖片）

彭秀慧有幸飾演「劉太」，可惜場面不太浪漫溫馨。（網上圖片）

《談判專家》開場的一宗案件，由劉德華飾演一個精神失常的父親，去到社福機構脅持人質，劉德華作為監製，客串一幕非常合理，但驚喜位在於飾演太太的是導演兼舞台劇演員彭秀慧，到底邱導是怎樣想到這個選角︰「有劉生，自然就想有個好啲嘅對手，成本上冇能力搵到一位有份量的演員去做，於是就嘗試從演技入手，彭秀慧有當演員，演技冇問題，而且由一位導演去做亦有新鮮感。」事實上開場一幕，的確已感受到三大影帝的較量，而彭秀慧亦破格地演繹一名瘋婦，極具新鮮感，大家記得準時入場，唔好錯過。