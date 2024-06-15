塑膠花︱吳慷仁見情趣用品不解用途 「馬交文」秒速答：羊眼圈嘛
撰文：莫匡堯
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台灣金馬影帝吳慷仁與資深演員高捷合作主演的劇集《塑膠花》，劇情講述二人於獄中結識，出獄後同為更生人士，彼此有一段相知相惜的江湖情誼。據台媒報道，二人日前於台灣同場受訪，吳慷仁透露於劇中經營情趣用品店，自爆在拍攝現場研究店內商品，令他大開眼界！
吳慷仁接受傳媒訪問期間，特別提到一件不知用途為何的情趣商品，形容為「橡皮筋上綁三根毛」，更賣過百元台幣，事後更發放照片到私人社交平台，從網上搜尋到用途後，更表示答案有「很多驚嘆號」！同場受訪的高捷，聽到吳慷仁的形容後秒速解答：「就是俗稱的羊眼圈嘛！通常應該是用羊的眼睛周圍的毛。」吳慷仁聽畢驚呆，高捷便笑指自己沒有用過、亦不需要，但表示從國中（初中）就知道「羊眼圈」的存在，更會閱讀黃色書刊！
現年66歲的高捷，為台灣資深演員，除了主演侯孝賢經典作品《悲情城市》，與梁朝偉飾演兄弟外，更曾參演香港電影《賭俠1999》，飾演賭業大亨馬交文，與劉德華在結尾上演賭博高潮戲份。吳慷仁與前輩高捷早於《狂徒》中合作，是次於《塑膠花》中對手戲極多，高捷形容二人之間有種奇怪的默契，合作起來非常舒服自然，亦尊重對方專業地沉浸於角色情緒之中。
吳慷仁兩年前拍攝《塑膠花》期間，為角色染上一頭金髮，笑言發現自己不太適合當偶象，而且一直漂頭髮維持造型時，對頭髮與頭皮傷害極大，兩個半月的拍攝期間先後漂染頭髮四次，令頭皮因此發炎。