塑膠花︱吳慷仁見情趣用品不解用途　「馬交文」秒速答：羊眼圈嘛

台灣金馬影帝吳慷仁與資深演員高捷合作主演的劇集《塑膠花》，劇情講述二人於獄中結識，出獄後同為更生人士，彼此有一段相知相惜的江湖情誼。據台媒報道，二人日前於台灣同場受訪，吳慷仁透露於劇中經營情趣用品店，自爆在拍攝現場研究店內商品，令他大開眼界！

金馬影帝吳慷仁在劇集新作《塑膠花》中飾演一位情趣用品店老闆。（莫匡堯 攝）

台灣資深演員高捷，亦主演新劇《塑膠花》。（視覺中國）

吳慷仁接受傳媒訪問期間，特別提到一件不知用途為何的情趣商品，形容為「橡皮筋上綁三根毛」，更賣過百元台幣，事後更發放照片到私人社交平台，從網上搜尋到用途後，更表示答案有「很多驚嘆號」！同場受訪的高捷，聽到吳慷仁的形容後秒速解答：「就是俗稱的羊眼圈嘛！通常應該是用羊的眼睛周圍的毛。」吳慷仁聽畢驚呆，高捷便笑指自己沒有用過、亦不需要，但表示從國中（初中）就知道「羊眼圈」的存在，更會閱讀黃色書刊！

吳慷仁因劇情角色經營情趣用品店，因此大開眼界。（梁碧玲 攝）

高捷秒速回應吳慷仁該產品為羊眼圈，更自爆初中已經睇「鹹書」。（視覺中國）

俗稱「羊眼圈」的情趣用品。（網上圖片）

現年66歲的高捷，為台灣資深演員，除了主演侯孝賢經典作品《悲情城市》，與梁朝偉飾演兄弟外，更曾參演香港電影《賭俠1999》，飾演賭業大亨馬交文，與劉德華在結尾上演賭博高潮戲份。吳慷仁與前輩高捷早於《狂徒》中合作，是次於《塑膠花》中對手戲極多，高捷形容二人之間有種奇怪的默契，合作起來非常舒服自然，亦尊重對方專業地沉浸於角色情緒之中。

高捷曾主演香港電影《賭俠1999》飾演賭業大亨馬交文。（《賭俠1999》電影劇照）

高捷於電影中與劉德華對手戲份最多。（《賭俠1999》電影劇照）

香港觀眾對高捷飾演的馬交文應該不會陌生。（《賭俠1999》電影劇照）

吳慷仁兩年前拍攝《塑膠花》期間，為角色染上一頭金髮，笑言發現自己不太適合當偶象，而且一直漂頭髮維持造型時，對頭髮與頭皮傷害極大，兩個半月的拍攝期間先後漂染頭髮四次，令頭皮因此發炎。