朝雲暮雨｜周冬雨神演半癱病人獲讚　惜票房仆直網民歸咎一大改動

電影《朝雲暮雨》於5月17日內地獻映，備受關注的是女主角周冬雨在電影後段會因意外成為植物人，全身手腳僵硬，只有靠眼神和嘴巴的微動來演繹。當這些影片一出，大家都震驚其神似度，而周冬雨都解說拍攝前一直有苦加練習。雖然片段大獲好評，但電影最終票房只有約1,879萬人民幣，成績強差人意，而觀乎觀眾的意見，都歸咎於劇情的改動不合理。



《朝雲暮雨》劇本有個原型故事叫《穿婚紗的殺人少女》。（網上圖片）

《朝雲暮雨》由多次飾演乾隆皇帝，成為「御用乾隆」的張國立執導及編劇，范偉與周冬雨主演。劇本有個原型故事叫《穿婚紗的殺人少女》，故事講一名年屆56歲的勞改犯老秦（范偉 飾），出獄後想娶妻生子，而被判誤殺剛出獄的24歲女孩常娟（周冬雨 飾），正好看準這機會騙婚，足足騙走18萬4,400人民幣彩禮。

周冬雨在戲中一直只想騙婚騙財。(《朝雲暮雨》劇照)

原是一宗騙案理應恨之入骨，但隨後老秦發現騙婚背后原來當日常娟，是為父母報仇而錯殺一女孩，騙彩禮就是為贖罪付上一筆賠款。而成事後常娟更跳樓自殺了結生命，不過未有成事反變成半身癱瘓，而此刻老秦並未有再追究，反之是自願接手照顧好的下半生。

周冬雨在《朝雲暮雨》飾演半癱病人非常神似。（影片截圖）

看來是個無私的忘年戀故事，更加超越何太的價值觀，不在意金錢，情節大受歡迎。不過從不少網站的分析所見，電影一大改動就令全片走樣，就算是由張國立執導都無面畀。網民覺得原故事是想講老秦想實踐一個贖罪機會，而他就單純想要一名小孩。不過電影發展到中段，講到老秦在婚後强暴常娟，這一改動將整個戲軌變調，而最後本應是無私的照顧對方，但因為這強暴情節，令事後替周冬雨每天洗刷身體，照顧日常都變得不再純愛，甚至有覺得終於將對方據為己有的感覺。

二人的忘年戀情節，都被嫌棄。(《朝雲暮雨》劇照)

此外亦有不少網民指，雖然好敬佩范偉老師的演技，但二人的年齡差足足30年，比原著故事差距更大，觀眾覺得是導致大家沒太大動力去看這段忘年戀，電影不單票房遜，豆瓣評分也只有6.4，不太理想。