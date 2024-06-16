三體︱張藝謀生涯首次跨界科幻片　全網期待闖出國際：必須張藝謀

中國年度影壇盛事「上海國際電影節」昨日（16日）正式開幕，上午舉行的金爵電影論壇期間，宣布一項重大消息，由光線傳媒與三體宇宙聯合出品的電影版《三體》，將會由殿堂級導演張藝謀執導！將會成為張藝謀四十年電影生涯中，首部拍攝的科幻題材電影！《流浪地球》中國科幻小說作家劉慈欣同名作品《三體》，曾先後被騰訊及Netflix購入版權改編成電視劇，分別於去年及今年初播出，並成為全球觀眾熱捧的科幻影視作品。

張藝謀將會執導電影版《三體》，成為生涯首部科幻題材電影。（視覺中國）

劉慈欣小說《三體》繼《流浪地球》後走出國際，成為近年最受觸目的中國科幻作品，雖然Netflix版本於中國內地飽受爭議，但也不改《三體》在國際影視領域的影響力！《三體》騰訊版去年於內地播出後，成為內地熱門追看的劇集，上線一小時已打破騰訊熱度紀錄，此後亦高踞熱播榜。Netflix版《3體》劇集播出後，亦立即成為香港及全球多國的熱播榜首，劇集除了在製作費上打破Netflix的紀錄，亦成為串流最受歡迎的原創劇集之一。

騰訊版《三體》劇集於去年初播出，上線一小時已打破騰訊熱度紀錄。（《三體》劇集海報）

Netflix版《3體》播出後成為香港及全球多國的熱播榜首作品（《3體》劇集劇照）

張藝謀執導《三體》電影的消息，公布後旋即於內地網絡引起瘋傳，網民呼聲一致表示期待，有網民表：「必須張藝謀，還得張藝謀。」認為張藝謀在中國以至國際影壇認同的實力與影響力，足以帶《三體》再次攀上另一高峰，亦有網民佩服張藝謀：「七十多歲還在嘗試新題材，很明顯這部電影《三體》是想全球發行的，為中國電影開拓影響力！」