談判專家︱成員竟全為義務兼任　成員曾自爆：工作30小時後再出動

香港犯罪劇情片《談判專家》，由邱禮濤執導、劉德華監製，劉青雲、吳鎮宇、苗僑偉、姜皓文、洪天明、黃德斌與盧惠光主演。電影改編自荷里活電影《冇數講》（The Negotiator），並將時代背景設於九十年代。談判專家的角色不下一次出現於香港電影，最具代表性作品包括劉德華、劉青雲主演的《暗戰》，然而劇情並非以談判為主題，是次則集中於兩位談判專家之間的談判角色，甚具張力！

邱禮濤執導新作《談判專家》由劉青雲主演。（《談判專家》電影劇照）

邱禮濤執導新作《談判專家》由吳鎮宇主演。（《談判專家》電影劇照）

外界稱為「談判專家」的警察談判組，成立於1975年，至今近半世紀，為世界上歷史最悠久的警隊談判專家單位之一，並直接由警務處助理處長（行動）指揮、一名高級警司級人員任主管。警察談判組的成立源於1974年，當年發生寶生銀行持械劫案，演變成香港歷史首宗劫匪與警察對峙事件。當時疑犯與警察對峙長達20小時，期間警察六次透過電話與疑犯談判，試圖說服疑犯自首。

劉青雲主演的《暗戰》開場亦曾出現與寶生銀行劫案同類的銀行劫案對峙，由劉青雲飾演的談判專家何尚生解決。（《暗戰》電影截圖）

劉青雲主演的《暗戰》開場亦曾出現與寶生銀行劫案同類的銀行劫案對峙，由劉青雲飾演的談判專家何尚生解決。（《暗戰》電影截圖）

談判期間，疑犯要求警察提供汽車逃走，否則將會槍殺四名人質，疑犯威脅殺害人質時，兩名被挾時的銀行職員自行鬆綁，並合力制服疑犯。期間疑犯與銀行職員打鬥，疑犯一共開槍三發、但未有命中造成傷亡，最終圓滿解決時件。警方為應付寶生銀行劫案等同類時件，提高反恐及處理嚴重罪案的力量，便參考英國相關部門，於1975年設立警察談判組。

劉青雲飾演的何尚生最後亦安全營救人質。（《暗戰》電影截圖）

香港電影新浪潮導演章國明，曾於1998年為香港電台拍攝《拯救行動999》紀錄片，其中一集以談判專家為主題，詳述警隊談判專家的工作。據紀錄片訪問的警隊談判組指揮官高級警司孟義勤指出：「所有談判專家都是義務工作，意思是他們除了兼顧日常警隊事務外，並要隨時應召出動。」當時香港每個警區都設有談判小隊，需要24小時候命，有受訪談判專家指曾工作超過30小時後，收到傳召出動。

《拯救行動999》的談判專家一片中，時任談判組指揮官孟義勤高級警司表示，談判專家均為義務工作。（《拯救行動999》影片截圖）

《拯救行動999》的談判專家一片中，時任談判組成員葉春榮高級督察分享指，曾工作30小時後被傳召到場。（《拯救行動999》影片截圖）

2000年，香港警隊談判專家曾成功解決一宗香港機場騎劫客機事件，一架由台北抵港、起程前往巴黎的波音747客機，被一名持手槍男子從候機室闖入騎劫，挾持一名清潔女工。當時機場特警封鎖並包圍客機，特別任務連登機後，警察談判專家成功勸服疑犯自首，安全營救人質。