焚城︱劉德華監製主演香港首部輻射災難片　攜莫文蔚白宇拯救危城

華語首部輻射災難鉅製《焚城》即將於2024年震撼上映！由江志強、劉德華、潘耀明監製，潘耀明執導，劉德華、白宇、莫文蔚領銜主演的災難大片《焚城》今日（6月17日）宣佈於今年內盛大公映，首張概念海報亦同步矚目曝光！末世輻射災禍降臨香港，一場場迫真刺激的危難場面，一幕幕扣人心弦的人性搏弈隨即展開，《焚城》勢成2024年最令人期待的港產大片，定必掀起全城熱話！

劉德華、白宇、莫文蔚領銜主演的災難大片《焚城》宣佈於今年內盛大公映，首張概念海報亦同步矚目曝光！（視覺中國）

首張公開的電影概念海報上，一大片烏雲猶如輻射標誌般，籠罩香港上空，末世氣息撲面而來，彷彿重大事故即將發生，令人不禁揣測：愁雲慘霧下，究竟誰能拯救香港市民，帶領大家逃出生天？《焚城》講述一場意外引發輻射洩漏，全港命運危在旦夕。為應付這場毀滅性災難，專家范偉立（劉德華 飾）加入由代理特首Cecilia（莫文蔚 飾）主持的緊急危機應變小組，而消防隊長黎杰峰（白宇 飾）和隊友奉命奔赴危險前線。700萬人家園隨時毀於一旦，消防隊臨危受命深入輻射區，拼死阻止輻射擴散全港。《焚城》作為香港首部以輻射災難為主題的大片，不僅呈現震撼的特技浩劫場面，還有連場複雜人性的劇情，為觀眾帶來2024最觸動人心的觀影體驗！

《焚城》電影概念海報上，一大片烏雲猶如輻射標誌般，籠罩香港上空，末世氣息撲面而來。（《焚城》電影海報）

莫文蔚於《焚城》裡飾演代理特首Cecilia。（視覺中國）

內地演員白宇於《焚城》裡飾演消防隊長黎杰峰。（視覺中國）

《焚城》幕前幕後集結最強陣容，電影由兩屆金像最佳攝影潘耀明執導，劉德華、白宇、莫文蔚領軍演出，其他重磅演員包括謝君豪、王菀之、王丹妮、廖子妤、何啟華、魏浚笙、梁仲恆、王敏德、林保怡、鄭則士、黃德斌、林家熙、黃愷傑。友情客串同樣華麗，包括姜大衛、區嘉雯、周文健、許恩怡、郭偉亮、張達明、吳彥姝、童瑤、白耀燦、張達倫、張松枝，電影滙聚不同世代實力派及偶像演員，令人期待不已！