談判專家︱上映6日直迫1000萬　周文健爆30年前幫劉青雲改英文名

由劉德華監製、邱禮濤執導 、兩大影帝劉青雲及吳鎮宇主演，改編自荷里活神作《冇數講》（The Negotiator）的新戲《談判專家》（Crisis Negotiators）上映6日（截至6月18日），本地票房衝破850萬，成績理想。為答謝觀眾支持，今個周末（6月22日），向來鮮有公開謝票的青雲，將會聯同邱禮濤導演、戲中「人質」3 人組包括：Michael、阿卵及顏卓靈一同現身戲院與大家見面！

甚少現身謝票的劉青雲，將會聯同導演邱禮濤、周文健、楊偉倫及顏卓靈一同出席與觀眾見面。（《談判專家》電影劇照）

顏卓靈於電影中為「人質」之一！（《談判專家》電影劇照）

楊倫偉於電影中為「人質」之一！（《談判專家》電影劇照）

周文健於電影中為「人質」之一！（《談判專家》電影劇照）

《談判專家》刺激緊湊劇情外，眾演員出色演技確實功不可沒，有賴兩位影帝及一眾配角精彩演出，獲觀眾擊掌讚賞，周文健（Michael）及楊偉倫（阿卵）生鬼有趣的表現緩和戲中談判氣氛，至於姜皓文、鄭則仕、苗僑偉等人組成的警察團隊，就為戲中提供不少緊張情節。能夠成為網民熱話對象，Michael當然開心，分享感受時更提到，非常榮幸今次跟青雲相隔多年再度合作，又談起陳年趣事。而今個周末，青雲就會聯同邱禮濤導演，及Michael、阿卵、顏卓靈3位戲中人質一同到戲院謝票，觀眾能夠近距離與影帝「談判」！

周文健等一眾配角，在電影中非常搶鏡！（《談判專家》電影劇照）

Michael戲中飾演內部調查科警官李俊傑，被卓文偉（劉青雲 飾）在警局脅持期間，二人互相鬥氣一幕，令觀眾留下深刻印象，Michael開拍之前有花心思跟邱導研究角色，欣喜大家喜歡他的表現：「我本人最深刻嘅對白，就係我臨死之前嗌『媽咪』，因為現場啲觀眾笑得好開心！」Michael與青雲戲中擦出火花，原來兩人相識多年，青雲早前專訪亦提到今次很開心再跟Michael相遇，Michael都有同感：「31年前我哋一齊拍過《七月十四》，然之後我哋仲拍過鄭則仕先生監製嘅《運財童子》！佢個英文名亦都係我當時幫佢改嘅，Sean！所以咁多年後好似見返一個失去嘅老朋友咁，咁多年冇合作，但仍然有返以前演戲嘅默契。同劉生做戲好有安全感好有信任，好舒服！我哋以前合作嘅電影都係有喜劇成分喺度，所以好自然呢一部唔多唔少都會有。青雲曾經同我講過，Michael你唔好以為你好笑，只不過見到你嘅忍笑嘅樣我先笑㗎咋！」近年回歸影壇的Michael，又指電影充滿90年代港產片風格，不過最大分別是以前單機拍攝，現時最少要兼顧三部同時拍攝的機器，非常不簡單。

劉青雲與周文健曾於30年前上映的《七月十四》裡合作。（《談判專家》電影劇照）

原來劉青雲的英文名Sean，由周文健為他改名！（《談判專家》電影劇照）

戲中與青雲抗衡到底，還有姜皓文飾演的重案組警長李志斌，戲中黑哥指揮團隊硬闖警局拯救人質，過程中又要跟另一談判專家謝家俊（吳鎮宇 飾）合作，黑哥周旋兩大影帝之間，他就形容跟兩位鬥戲相當精彩：「同青雲哥有一場落口供嘅戲，同埋另外一場喺臭格入邊佢逃走嘅戲，我都好深刻。另外對我嚟講，鎮宇哥係不嬲好Cool㗎嘛，喺現場就算拍戲都少傾偈，但係今次可以喺戲入邊，直頭兜口兜面對佢呼呼喝喝，過戲癮之餘自己都覺得好過癮。」身在馬來西亞拍戲的黑哥，遠在海外都為劇組打氣，希望票房節節上升。

黑哥姜皓文的戲份周旋於兩大影帝之間，演出亦非常精彩！（《談判專家》電影劇照）

另外成為網民話題之一，就是飾演人質魯迪的阿卵，戲中他的造型突出，跟《九龍城寨之圍城》的劉俊謙所演的信一「撞樣」，引起網民為他取名「信二」，而阿卵戲中搞笑演技亦被觀眾大讚，成功在兩位影帝之中搶鏡！