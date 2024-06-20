韓國翻拍鄭保瑞神作《意外》　姜棟元演古天樂葉璇改做「反串」？

憑《九龍城寨之圍城》晉身億元大導的香港導演鄭保瑞，舊作《意外》（2009）早幾年被韓國片商睇中重拍，電影終於製成，並於7月4日上映。原版由杜琪峰 X 鄭保瑞香港懸疑犯罪神作《意外》，由古天樂主演，葉璇更憑該片贏得金像獎最佳女配角。韓版由《屍殺半島》的姜棟元飾演古天樂一角，而葉璇就由男演員李玹旭飾演，其中一幕更會「反串」演出？

古天樂的角色，由姜棟元飾演。（韓版《意外》劇照）

古天樂在戲中打扮盡量低調，易於隱藏於人群中。（港版《意外》劇照）

韓版《意外》由李要攝執導，在韓國開畫便奪得票房NO.1，故事跟原版一樣，暗殺天團首腦榮日（姜棟元 飾），擅長策劃天衣無縫的「意外」，由其隊員積琪（李美淑 飾）、月川（李玹旭 飾）及占萬（陳俊翔 飾）執行天羅殺網！某日行動不如預期，團隊更捲入連番「意外」！面對似有若無的蛛絲馬跡，榮日開始懷疑團隊有內鬼，真假撲朔迷離，敵友難分難辨；究竟一切純屬意外，還是眾人一早便落入一場更大的佈局？

古天樂戲中叫大腦，的確是暗殺集團中的大腦。（港版《意外》劇照）

姜棟元都暗殺天團首腦。（韓版《意外》劇照）

當大家見到戲中姜棟元的造型，都覺得有古天樂那年那份神秘感，只是造型上比較企理，古生的版本會更貼近普通人，方便在人群中隱藏起來。至於憑電影奪得第二十九屆香港電影金像獎最佳女配角的葉璇，在韓版就換成男演員李玹旭飾演，不過劇情發展，他又會為佈局而反串做番女人，可謂驚喜處處，邊部佈局精彩啲？要入場睇過先知。

韓版情節跟港版大同小異，落雨一幕亦有重現。（韓版《意外》劇照）

古天樂跟戲中飾演「女人」的葉璇合作無間。（港版《意外》劇照）

但最終因互不信任，招殺身之禍。（港版《意外》劇照）

而韓版的葉璇，換成男演員李玹旭飾演，不過劇情發展，他又會為佈局而反串做番女人。（韓版《意外》劇照）