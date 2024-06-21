侍者︱黑武士半世紀身世之謎曝光 前傳聲稱「冇爸爸」竟係真話？
撰文：莫匡堯
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《星球大戰》原創劇集《侍者》（The Acolyte）現正於迪士尼串流平台Disney+獨家播出，劇集由韓國影帝李政宰及《22世紀殺人網絡》（The Matrix）系列女主角Carrie-Anne Moss主演，劇情設定於星球大戰前傳電影一百年前，為星戰宇宙共和國時期的首部真人版影視作品。劇情中，以李政宰飾演的絕地大師Sol為首的武士團隊，出發偵查一宗針對絕地武士大的連環謀殺案，更追查到一個神秘女巫組織，並意外揭開《星球大戰》重要角色黑武士（Anakin Skywalker）的半世紀身世之謎！
《侍者》劇情中，年輕的絕地大師Sol與Indara在邊緣星球Brendok，發現一群隱居的女巫，她們擁有自稱為「原線」的力量，與絕地武士擁有的原力一樣，一眾女巫亦秘密撫養一對孖生姊妹Osha與Mae，兩位少女均擁有過人的原力天份。正當Sol與Indara對孖生姊妹的身世感到好奇時，女巫首領卻不肯透露二女父親的身份，隱瞞她們利用「原線」力量無性繁衍、創造生命的能力！
《侍者》播出後，不少國外資深星戰迷旋即對一眾擁有「原線」力量的女巫感到好奇，在討論之下發現，她們面對孖女身世時的反應，與《星球大戰前傳魅影危機》劇情中，天行者的母親面對Qui-Gon Jinn大師（里安納遜 飾）詢問身世時的反應一樣，指兒子天行者並沒有父親：「他沒有父親，我一個人懷孕、撫養他長大、我不會解釋怎麼回事。」當時Qui-Gon Jinn並沒有追問下去，而觀眾亦將天行者的身世理解成《聖經》裡耶穌一樣的救世主。
然而在《侍者》劇情中，揭露女巫有利用「原線」能力進行無性繁衍，誕下的孩子更會天生擁有超然強大的原力，便解釋到天行者一脈三代的強大原力之謎，這個已鋪墊長近半世紀的黑武士身份之謎，便於《侍者》劇集裡逐步揭曉。