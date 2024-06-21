談判專家影評｜原著劇本成關鍵　緊湊佈局成就邱禮濤近年佳作

電影《談判專家》，由劉青雲、吳鎮宇主演，在《九龍城寨之圍城》票房橫掃多日下，終於在上畫當日（20/6），成功從對方手上，摘下連續42日單日票房冠軍紀錄，以開畫200萬之數贏得個開畫冠軍。電影改編自荷里活作品《冇數講》（The Negotiator, 1998），已經有26年歷史，加上當年未算是部膾炙人口作品，買版權改編，睇中其故事多過取其宣傳效應。

雙雄片向來是港產電影擅長的題材，今次成功發揮出來。（《談判專家》劇照）

那麼是否物有所值，筆者看畢後覺得「冇數講」，絕對值得！不過起初見到首波宣傳，預告刻意將戲中拍得跟原版一模一樣的對白和場面重現一次，老實說，感覺不大理解。縱使是買了版權，都無需搬字過紙那麼原汁原味，加上手持劉青雲、吳鎮宇兩張「王牌對王牌」，理應要花點心思令作品賦予新生命，才對得住兩位影帝的參與。

細看與原版的鏡頭擺位，有大同小異的感覺。（《談判專家》劇照）

直至入場欣賞，才明白首預告的高仿製作是刻意剪輯的「誤導」，電影前後都有注入新元素，將故事本地化，雖則結局失去局中局的精妙，但開場的改動又值得一讚。電影一來，劉德華與彭秀慧飾演一對精神有問題的夫妻，因兒子被接走而去到社署發難，挾持人質加威脅要引爆石油氣。

劉德華與彭秀慧飾演一對精神有問題的夫妻，因兒子被接走而去到社署發難，挾持人質加威脅要引爆石油氣。（《談判專家》劇照）

事件最後牽引到擔任談判專家的吳鎮宇辭職，理由是社會問題，應從社會源頭去解決，談判專家總是在事件發展到臨界點才出場，往往無補於事。這改動令吳鎮宇角色多了血肉，多了人性，對往後的發展更具說服力，亦足見為何要由監製劉德華親自上陣，就是要令觀眾一入場就入局，亦知道這幕的重要性。

挾持人質的方式都一樣。（《談判專家》劇照）

去到戲肉挾持人質一幕，就的的確確是將原版情節重新演繹一次，除了部分次序交替，基本上起承轉合都跟足。原版對白太好，極具張力，不作大改動是可以理解，但不少鏡頭擺位、人質的企位都追求同步，又未免太忠於原著而失去本地化的趣味。當然以一部26年前作品而言，看過還認得出的觀眾不會佔多數，所以整體而言都是幕幕緊張，精彩刺激。

原版的佈局，已相當緊湊。（《冇數講》影片截圖）

劉青雲演繹同一角色時，相比冷靜。(《冇數講》影片截圖)

向來片種多變的邱禮濤，自《拆彈專家》後由Cult片王轉戰動作片，相比過去行內的專業戶陳木勝和林超賢，邱禮濤在場面是有了，但故事上明顯較薄弱，這在他拍攝小成本製作時未有出現，來到大製作反而放大了。就以上一部親自兼任編劇的《掃毒3人在天涯》，縱有億元製作費，但都只花在一個比一個大的爆破上，每個爆破背後未見有劇情承接，到真係要講故事，又過於淺白流於表面，甚至出現一句句尷尬而失笑的對白，地點錯、時間錯、人物性格更出大錯。

《掃毒3》有不情節及對白，都意外地成為笑位。（劇照）

吳鎖宇退役後出任社工，該改動見心思。（《談判專家》劇照）

所以當換上一部擁有完整故事，精闢對白的劇本，只需加以本土化的《談判專家》，正好讓他發揮得心應手，亦成為近年邱導最好睇的作品。這不是要邱導以後只能拍重拍作，但以快見稱的他，實在需要一位心思細密，更能順理故事脈絡的編劇拍住上，關係就似戲中劉青雲與吳鎮宇。