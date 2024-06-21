玩轉腦朋友2︱張蔓姿厭世新歌受阿厭啟發　麗英鍾情美男會捧Ian場

迪士尼彼思工作室動畫新作《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）將於7月11日在香港正式上映，聲演電影廣東話版「阿樂」的Ivy So蘇雅琳、「阿愁」王菀之、「阿焦」黃正宜（阿正）、「阿羨」鄧麗英及「阿厭」張蔓姿，今日（21日）合體現身迪士尼樂園，出席「Pixar水花大街派對！」與觀眾見面。除了與遊園的賓客大玩水花消暑，一眾聲演的女演員亦與角色一同現身，並就新作接受傳媒訪問。

迪士尼彼思新作《玩轉腦朋友2》廣東話配音演員王菀之、Ivy So蘇雅琳、阿正黃正宜、鄧麗英及Gigi張蔓姿現身迪士尼樂園進行宣傳！（葉志明 攝）

為《玩轉腦朋友2》配音的王菀之、Ivy So蘇雅琳、阿正黃正宜、鄧麗英與Gigi張蔓姿，與電影主角公仔同場現身！（葉志明 攝）

麗英與張蔓姿（Gigi）於迪士尼樂園活動上，一同接受傳媒訪問，麗英於《玩轉腦朋友2》裡聲演新角色「阿羨」，她笑言與年幼時的自己性格相似：「佢成日都好羨慕人哋，『好似你咁高就好喇』『好靚啊』咁樣，比較似我細個中學、青春期嗰陣！」張蔓姿亦表示角色的厭世特質與自己非常相似：「我嘅角色就叫阿厭，厭世個厭！佢好鍾意打機，同我一樣，成日都攤喺梳化，佢個人都幾Chill就好似我咁！」

麗英與張蔓姿於《玩轉腦朋友2》迪士尼宣傳活動中接受訪問。（葉志明 攝）

談到配音工作的難度，張蔓姿透露：「我覺得要拿捏佢種低沉嘅聲，有啲慵懶又唔可以太低能量，因為要有配合返整個基調，所以成件事非常有挑戰性！」擁有演戲經驗的麗英，談到配音演繹限制下的難度：「通常做戲係包括埋肢體語言，但依家要用把聲做戲，以為自己能量提高咗，但原來人哋聽出嚟係冇分別，就好有挫敗感！」

有演戲經驗的麗英透露，要單用聲音演繹角色具有一定難度！（葉志明 攝）

張蔓姿早前推出新單曲《Crying in Bed》，曲風情緒大走厭世情調，她笑言有被「阿厭」影響到：「我發覺基本上我所有歌都Inspired by（啟發自）阿厭！我有好多歌都有厭世嘅因素喺入面，所以我好似同佢好Connect！」續指：「個人生觀幾似我，有咩唔好煩我、喺自己嘅世界入面啦！」麗英亦提到自己早前推出的單曲《美男子圖鑑》，笑言自己愛睇靚仔：「最好係『I』字頭嘅男人（Ian）啦！（Gigi：可以約佢睇《Inside Out 2》）我唔敢呀、怕醜呀，你哋幫我傳個話先啦！」至於Ian即將舉辦的演唱會，麗英表示會支持：「我一定會去睇啦！」但笑言自己會較低調表達支持！

張蔓姿一向走厭世風格，笑言不少歌曲也好像受阿厭所啟發。（葉志明 攝）

麗英預告會捧即將開演唱會的Ian場！（葉志明 攝）

談到靚仔，當然不少得今日缺席宣傳、聲演「阿尷」的Jeffrey魏浚笙，張蔓姿表示非常期待Jeffrey的回歸：「我都想佢同我哋一齊玩！（要同阿正爭？）我唔係爭嘅，大家一齊共同享有！共享Jeffrey！」