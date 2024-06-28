金庸武俠世界︱包惜弱樣貌演技平庸　網選最佳版竟身兼最美周芷若

內地電視劇《金庸武俠世界》日前正式於中港同步啟播，劇集為金庸百年誕辰紀念作品之一，以最為人熟悉的武俠小說《射鵰英雄傳》為劇情主軸，首章《鐵血丹心》30集劇情集中於小說主角郭靖與黃蓉身上。《金庸武俠世界》播出後引起廣泛迴響，觀眾網民目光聚焦在超新星此沙飾演的郭靖外，由48歲內地演員趙子琪飾演的包惜弱亦引起注意，卻被指相貌平庸、演技差劣，毫無書中包惜弱傾國傾城的形象。

《金庸武俠世界》劇集第一章〈鐵血丹心〉由趙子琪飾演包惜弱。（趙子琪微博圖片）

趙子琪演出的包惜弱被觀眾認為樣貌平庸、演技差劣。（趙子琪微博圖片）

《金庸武俠世界》啟播後，內地網絡圍繞改編金庸小說影視作品的討論增多，其中針對趙子琪飾演包惜弱的討論中，亦衍生歷年《射鵰英雄傳》最佳包惜弱的討論，綜合網民留言提出的結果下，人選令人極為意外！

內地網民認為趙子琪飾演的包惜弱毫無書中傾國傾城的形象，紛紛留言選出自己心中的「最佳包惜弱」。（趙子琪微博圖片）

《射鵰英雄傳》曾於2008年被翻拍成同名劇集，由胡歌、林依晨飾演男女主角郭靖與黃蓉。其中，男配角色楊康的母親包惜弱，則由已故香港影星周海媚主演。周海媚一向被稱為「最美周芷若」，代表角色來自「射鵰三部曲」的《倚天屠龍記》，但當年42歲的周海媚飾演包惜弱，不單被網民形容美貌神還原連金國世子也神魂顛倒的包惜弱，更被指比女主角林依晨更為美豔，令觀眾注意力意外落在周海媚的演出上。

被譽為「最美周芷若」的周海媚，於2008年《射鵰英雄傳》劇集裡飾演包惜弱。（《射雕英雄傳》劇集劇照）

周海媚去年12月11日於北京病逝，並安葬於生前最鍾愛的北京。儘管觀眾再也無法看見周海媚的新作品，但也會永遠記住這位堪稱「最美周芷若」與「最美包惜弱」的銀幕形象。