談判專家︱楊偉倫撞樣信一羨慕精緻面孔　顏卓靈聽到貞子另有聯想

香港犯罪劇情電影《談判專家》上映一周以來大受歡迎，火速衝破千萬票房大關！導演邱禮濤今日（22日）攜同劉青雲、周文健（Michael）、顏卓靈（Cherry）及楊偉倫現身謝票場，以談判專家及三名人質組合亮相，相當新鮮！一眾演員在謝票期間向觀眾宣布，《談判專家》上映10日內已破1100萬元票房的喜訊，影帝劉青雲更與觀眾即場互動對答。

《談判專家》導演邱禮濤攜同劉青雲、周文健、顏卓靈及楊偉倫出席謝票活動。（陳順禎 攝）

劉青雲謝票期間，宣布新作《談判專家》票房突破1100萬！（陳順禎 攝）

顏卓靈於《談判專家》首次與影帝劉青雲合作，直言被對方電到，更在拍攝自己的戲份後特意留低偷師：「導演成日早收工嘛（顏卓靈的戲份）我就留低喺到睇青雲哥做戲，我就踎喺啲機前面近距離觀摩，偷到好多師！」

顏卓靈受訪期間透露拍攝時特意留低近距離向劉青雲偷師。（陳順禎 攝）

楊偉倫於《談判專家》的髮型「撞樣」劉俊謙在《九龍城寨之圍城》裡飾演的信一，因此被觀眾笑稱為「信二」，楊偉倫受訪時笑指：「我想留返（該髮型），我本身覺得個髮型係襯我㗎！自從阿謙套戲上咗之後，就叫自己算啦！唔好諗咁多嘢啦！」

楊偉倫笑言本身覺得「信一」髮型相當適合自己。（陳順禎 攝）

楊倫偉於電影中的髮型的確與信一有幾分似！（《談判專家》電影劇照）

楊倫偉於電影中的髮型的確與信一有幾分似！（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

阿卵從網上看到評論後亦覺得髮型有幾分相似：「我自己想髮型之後其他都似！好多男士都想似佢嘅，佢咁精緻嘅面孔！」更以自己大開玩笑：「佢係精緻嘅面孔，我係貞子嘅面孔啊！嚇親人呀！」在旁的Cherry隨即流露出疑惑的表情，似乎另有聯想、傻傻分不清「貞子」與「精子」，阿卵便表示：「日本嘅貞子啊！」