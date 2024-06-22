周星馳接見Avantgardey重創經典跳唱　今期流行突變少林功夫好嘢

香港喜劇巨匠周星馳近年主攻幕後製作，一直緊貼中港潮流及媒體製作形式，曾先後推出NFT產品及拍攝抖音短劇，一直走在最前！近日日本人氣舞團Avantgardey訪港演出，令古天樂金曲《今期流行》翻Hit，周星馳亦緊貼舞團的興起，與一眾成員同框！周星馳今日（22日）於社交媒體分享一段短片，在辦公室內會見Avantgardey成員，更將自己一首電影名曲變成舞曲，分享五分鐘後已獲5000人讚好！

周星馳就算退居幕後，也一直走在潮流最尖端。（視覺中國）

周星馳過去作品中，不乏搞笑的唱歌跳舞情節，包括《唐伯虎點秋香》《家有囍事》與《功夫》等作品，其中最經典一定為《少林足球》裡的「少林功夫好嘢」一曲！周星馳於短片下分享指：「小弟做足準備以舞會友Avantgardey，打算走在潮流尖端，原來只在潮流側邊，今期流行，已經是上期流行…」

周星馳於辦公室接見日本人氣舞團Avantgardey！（周星馳IG影片截圖）

在短片中，Avantgardey成員在星爺面前跳出《今期流行》的拜神舞一句後，便突然變成《唐伯虎點秋香》的「燒雞翼我鍾意食」「你中面目全非腳、我有還原靚靚拳」，動作亦由「拜神舞」變成「拜年舞」，再駁落《少林足球》的「少林功夫好嘢」「但見阿妹雙臂好力」等經典歌詞，致敬超多星爺經典喜劇，令所有星爺影迷回憶返晒嚟！