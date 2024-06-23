誰是被害者2｜張孝全開劇慘變疑犯　三大新角色劉俊謙成幕後黑手

Netflix劇集《誰是被害者》第二季終於上架，劇集在2020年推出後引發熱討，籌備四年後第二季終於在上周五（21/6）播映。一連8集的內容，除延續上季故事，講述張孝全與劇中女兒李沐如何彌救父女關係，許瑋甯又是否會跟張譜出新戀情還是仍流於利用，還有由蘇慧倫及劉俊謙飾演的全新角色，又是起甚麼作用，在這篇導讀會跟大家一一分析。

《誰是被害者2》於6月21日正式上架。（《誰是被害者2》海報）

《誰是被害者》第一季以一連串的可怕兇案串連，溶屍、燒屍等，每一宗死法離奇之餘，動機亦不明，而患有亞斯伯格症的鑑證人員方毅任（張孝全 飾），就因為被召集作調查，期間竟發現案件的關鍵證物，統統指向與自己失散多年的女兒江曉孟（李沐 飾）有關，於是決定隱瞞警局私下尋找真相。最後發現是女兒於母親臨終時，認識一群有自殺傾相的人，他們各自人生上都有缺憾，在李雅均（林心如 飾）的策劃下，互相幫助完成心願之餘亦了斷自己生命。而方毅任和江曉孟亦因案件水落石出，兩父女終於和解一起生活。

開季第一宗案，方毅任就陷於成嫌疑犯。（《誰是被害者2》劇照）

兩父女上季才重聚，的確需要時間培養感情。（《誰是被害者2》劇照）

女兒當命案現場清潔師

來到第二季，江曉孟雖然與飾演爸爸方毅任展開父女生活，但患有亞斯伯格症的方，就是難以與人相處，兩父女生活變成要重新學習，而在爸爸誘導下，女兒亦從「遺願殺手」化身為「命案現場清潔師」。由於命案現場埋下不少故事與遺憾，每一次清理都對曉孟有很深影響，從而對生命價值觀有所改變，渴望找到生存價值。

女兒從「遺願殺手」化身為「命案現場清潔師」。（《誰是被害者2》劇照）

許瑋甯記者轉職公關

在第一季，許瑋甯飾演的記者徐海茵，為報道及銷量不擇手段，甚至會利用方毅任擔任鑑證科的便利，揭露最新案情發展。不過最終在第一季，都被方尋找女兒的心切而打動，最終懸崖勒馬，全心全意助他尋回女兒。來到第二季，徐因為被報館出賣，再次令受訪者受傷害，於是毅然裸辭轉投公關工作。而劇集一開始，方更陷入一宗15年前的自殺案，懷疑造假及反成為最大嫌疑人，徐於是用盡方法為他洗脫罪名。

許瑋甯飾演的記者徐海茵，在今季未再利用方，反而有機譜出戀情。（《誰是被害者2》劇照）

劉俊謙一張合照身份成疑

來到第二季，自然有不少新角色加盟，最為香港人關注是劉俊謙，他的出現亦跟徐海茵轉職有關，因為徐正正是轉投到林明誠（劉俊謙 飾）創辦的基金會擔任公關。林明誠是一名救助失家青少年的基金會創辦人，外表陽光熱心幫人，但內裡卻藏有不可告人的秘密，其中他手上藏有一張15年前跟命案相關的合照，照片上的人皆是兇手的目標，背後暗藏連環兇案的關鍵。

劉俊謙在劇中，角色背後隱藏不少疑團。（《誰是被害者2》劇照）

許瑋寗飾演的徐海茵，棄記者工作轉投到林明誠（劉俊謙 飾）創辦的基金會擔任公關。（《誰是被害者2》劇照）

蘇慧倫飾演法醫薛欣寧

53歲的蘇慧倫，於今季都有參與演出，今次更是她自2012年參與電影拍攝後，再度當演員。在《誰是被害者》第二季中，飾演沉默冷靜，鐵面無私法醫薛欣寧，在方毅任涉案初期，抱懷疑態度。不過隨真相曝光，二人成為鑑證上的最佳拍檔，更成為往後調查案件的關鍵人物。

蘇慧倫飾演沉默冷靜，鐵面無私法醫薛欣寧。（《誰是被害者2》劇照）

藤岡靛飾演正義檢察官張耿浩

今季另一新角色，由日本出世，曾在香港、台灣出道，懂國粵語的藤岡靛飾演正義檢察官張耿浩。劇集開初，他一直對方毅任存懷疑態度，認定他就是最大嫌疑犯。加上飾演刑事偵查組大隊長趙承寬的王識賢，自上季已與方合作，清楚他為人堅信他絕不可能涉案，令三人關係陷於僵局。