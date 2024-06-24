玩轉腦朋友2｜王菀之要重拾9年前把聲 　Ivy So︰我私底下係阿焦

相隔9年，新一集《玩轉腦朋友2》（Inside out 2）終於來到，香港將於7月11日上畫，令人萬眾期待。講到廣東版配音，上一集已參與聲演阿愁的王菀之（Ivana），蔣志光（阿驚）、許紹雄（阿燥）、「蝦頭」楊詩敏（阿憎）。而今次《香港01》的專訪，除了有王菀之，仲有新上陣，聲演阿樂的COLLAR成員蘇雅琳（Ivy），新來的「腦朋友」，就有黃正宜（阿正）聲演阿焦、麗英聲演阿羨、張蔓姿（Gigi）聲演阿厭。同大家講到配音趣事，仲分享自己同個角色有幾似。



由左至右，麗英聲演阿羨、張蔓姿（Gigi）聲演阿厭、王菀之（Ivana）聲演阿愁，COLLAR成員蘇雅琳（Ivy）聲演阿樂，以及黃正宜（阿正）聲演阿焦。（陳順禎 攝）

9年前的我做緊……

電影《玩轉腦朋友》於2015年上畫，回到9年前，5位都在不同崗位，不同經歷，而相同的就是都有各自的體驗，就同電影中的韋莉一樣，一起成長。王菀之︰「起初我以為係一部畀小朋友睇嘅動畫，但後來發現當中有笑有喊，對已成長嘅人嚟講都有唔少童年回憶，甚至會諗番自己性格係咪咁，腦入面係咪都有呢5個腦朋友住喺入面呢？」

2015年上畫的《玩轉腦朋友》，對5位聲演的朋友而言，正好代表各自一個人生階段。（《玩轉腦朋友》劇照）

Ivy So︰「9年前我14歲。」全場嘩然！「哈哈……當年未有入場睇，係大個先睇番，記得當年已經好多同學仔討論，最深印象係入面拍攝夢境嘅地方，真係好似自己平時發夢的情景。」

Ivy So一句︰「9年前我14歲。」真係全場嘩然，個個變晒阿羨，好羨慕！（陳順禎 攝）

阿正︰「9年前我都讀緊書，我係大學last year，差不多出社會工作，對每個人嚟講都係一個好多掙扎嘅歲數。抱住呢種咁複雜情感，去欣賞呢部戲係幾中我。而我最欣賞電影，可以將一個咁複雜嘅概念形象化，所以當年已經好喜歡這部動畫。」

5位走在一起，就係充滿熱鬧氣氛，影張相都好多主意。（陳順禎 攝）

Gigi︰「當年睇完戲，會不停反思自己係咩情緒主導多，之前唔會咁諗，自己又點樣同不同嘅情緒共存，所以部戲係好適合大人同小朋友一齊睇，有種好神奇的感覺。」麗英︰「當時預備緊DSE，心情好複雜，好多不同的情緒湧現，所以對女主角韋莉喊一幕係好深刻，以前覺得做人最緊要開開心心，冇咩事都唔好喊，但睇完先發覺有啲情緒都係需要釋放出嚟。」

所配角色就係自己？

自從王菀之配完阿愁，大家總覺得她就是有份獨特的愁善感，入型入格，就連Ivana自己都覺得係。「我記得剛剛配完，有朋友唔知，反問把聲真係你配呀？而更熟悉我嘅朋友，就會覺得呢個角色根本就係佢。我唔係一個成日都對自己有信心嘅人，凡事都會諗下自己有冇能力做到，其實阿愁嘅特質係幾似自己，最終決定咗去做就一定會做到。」

王菀之︰「其實阿愁嘅特質係幾似自己，最終決定咗去做就一定會做到。」（陳順禎 攝）

至於Ivy So，大家眼中的她都是樂天開朗，但原來這只是她表面予人的感覺。Ivy So︰「阿樂角色同Ivy形象幾似，但我私下其實好少會表現到咁開心，我反而會幾似阿焦，好容易因為工作上的事情而焦慮，所以為呢個角色配音都係好事，發覺自己原來都可以再開心多啲。」

Ivy So配完阿樂，了解自己多咗，知道自己原來可以再多啲開心。（陳順禎 攝）

來到阿正，她就覺得自己同阿焦perfect match，包括埋個樣。「我本身同阿焦個樣係極似，都係有啲喜感。我第一次去casting，一見到阿焦就覺得好肯定係我本人嘅性格。雖然我平時好似好開心，但私底下係好心急同不斷諗嘢，呢個方面係極似。」

阿正呢個七分面，係咪十足阿焦咁呢。（陳順禎 攝）

Gigi同麗英分別配阿厭同阿羨，兩位都覺得點解由身形到性格都可以咁似？Gigi︰「Casting時超開心，覺得角色好有型，首先佢非常高瘦啦，又經常攤在梳化，我同佢最似係人生態度都一樣咁chill，好多事情發生事時，我都以觀察者身份參與，比較唔出聲，只做自己嘅嘢。」麗英︰「我同阿羨體型非常似，都係細細粒，又經常會羨慕人同附和人，在戲中我就成日附和阿焦。」

麗英成日笑自己矮細，今次配阿羨，意外地身形都似埋。（陳順禎 攝）

配音時最觸動一刻

《玩轉腦朋友》不乏感動情節，問到5位今次配音過程中，最感動又是那個時刻？麗英︰「我唔係感動，係最離譜，因為阿羨在戲中第一句開場白，就已經係我經常講嘅一句說話，大家入場睇就知。」Gigi︰「阿厭同我一樣，回應人時都係好精簡一個字︰『呀~』，我覆朋友都係好簡單咁覆一粒單字，所以呢方面同佢好相似。」

Gigi︰「阿厭同我一樣，回應人時都係好精簡一個字︰『呀~』」言簡意賅，一字中的。（陳順禎 攝）

Ivy So︰「我係花咗唔少時間睇番第一集配音版，嘗試去模仿，基本上套戲講一句，我又會跟住講一句，完全專心唔到睇劇情。不斷係咁似，去到配音要花好長時間去講清楚每句對白，比起平時演戲講對白好唔同。」阿正︰「阿焦嘅邏輯同我好似，佢好鍾意將一啲事情FF到無限遠，好似我咁，假設今日同Jeffrey（魏浚笙）食咗餐飯，期間佢唔小心接觸到我，我就會聯想到佢係咪主動摸我，佢係咪對我有意思？如果真係有意思，將來拍拖係咪要夜晚冇人先拍得？生仔生3個夠唔夠呢？會諗到好遠，所以今次係有少少本色演出。」

阿正見到Ivy So擺出女團姿勢，都話要試一個。好明顯，阿正係有潛質聲演埋阿尷。（陳順禎 攝）

跟幾位不一樣，今次是王菀之第二次配阿愁，那份愁善感又特別濃厚。「我以為要花好多時間搵番9年前把聲，希望搵番9年前同阿愁互通嘅感覺，但一入到配音室，見到戲中畫面，自己就快跌入呢個世界，就好似見番一班腦朋友嘅老朋友一樣。我好珍惜可以同佢再一次合體的機會。」