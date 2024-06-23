梁朝偉不願見過百病童失望　私人捐300萬加大基金︰望有帶頭作用

香港兒科醫學會去年成立的「鵬程奮進堅毅獎學金」，由藝人梁朝偉擔任發言人，用於支援長期病患、特殊學習需要或基層家庭兒童及青少年。今日（23/6）上午，梁朝偉聯同港大醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強，出席商台節目《政好星期天》時表示，鑑於經費有限，去年約170人報名，最終只有20位兒童獲獎，偉仔深感「咁咪有百幾個人好失望？」於是今年決定私人加碼，捐出300萬，希望盡量滿足所有有需要嘅人。



梁朝偉今早出席商台節目《政好星期天》，透露今年獎學金會加碼。（商台相片）

在節目中，葉柏強教授表示，長期病患兒童在過往幾年面對非常困難的環境，尤其新冠疫情期間停課，同時家庭負擔加重，亦有部分特殊學校基本設施不足，希望透過獎學金可鼓勵兒童繼續發揮潛質。

去年梁朝偉出席獎學金頒獎禮，有講到自己是來自單親家庭，「喺我記憶中，大概6、7歲左右，爸爸有日消失唔見咗，我同妹妹都係媽媽一手湊大。」深明小朋友成長對日後身心發展影響非常大。（資料相片）

由去年擔任基金發言人的梁朝偉先生，得知去年獎學金反應熱烈，獲約170名兒童報名，但礙於經費所限，最終只有20名兒童得獎，偉仔得知後反問︰「咁咪有百幾個人好失望？」並為此感到難過。於是今年特別私人捐出300萬元，以加大得獎名額，並會捐出一幅由已故華裔藝術家趙無極繪畫的畫作，以供慈善拍賣。他希望此舉可發揮帶頭作用，讓更多人關注有需要的兒童。他又說，得獎者正面及堅毅的精神，即使患病亦沒有放棄，令他很感動。

梁朝偉去年都有出席頒獎禮，向小朋友頒發獎學金。（資料相片）

經偉仔增加捐款後，大會預料會約有150人得獎，而且得獎金額更由去年1萬元增至今屆1.5萬元至2萬元。大會透露今屆反應更為熱烈，已接獲近1000個報名提名，報名將於本周三（26日）截止。