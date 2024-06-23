公開試當真｜張錦程靠教班過戲癮　無綫曾邀合作但條件問題推卻

由許賢、滕毅康（阿康）主演嘅《公開試當真》，今午(23/6)舉行首映，曾在舞台劇《我們最快樂》合作嘅張錦程亦有現身。

曾在舞台劇與游學修合作，今日特地撐場《公開試當真》。（陳順禎 攝）

張錦程接受訪問時，透露近期自己香港台灣兩邊走，以教戲劇為主。「都係睇心情，睇下件事好唔好玩，就好似之前同阿修拍《山寨獵人》。」去年張錦程曾在ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》客串，他解釋因為自己負責該劇新演員嘅戲劇班，而導演劉國昌因為唔得閒，他才臨時上陣。問到有否因此戲癮起，他說︰「癮大難搣甩」，所以靠教班過戲癮。

前Hotcha成員Crystal，以性感裝束，跟男朋友一同出席首映。（陳順禎 攝）

張錦程2000年離開無綫，問到舊東家可有找他合作，他說：「有，不過都係時間、條件問題所以推咗。（要咩條件先拍？）好多㗎，天氣都要就，又要夾我教書啲嘢。可能暑期太熱。有咩條件⋯⋯角色、價錢、時間，其實都係呢啲條件。」

張錦程透露TVB都有跟他洽談回去拍劇︰「不過都係時間、條件問題所以推咗。」（陳順禎 攝）

再問到有無睇無綫節目時，張錦程先是笑一笑，並謂︰「要扮古天樂，唔答！哈哈！無咩睇，其實屋企好耐已經無裝條天線，因為煩，同埋睇YouTube方便啲，如果有好嘅都會睇。（《東張》訪問何伯算唔算好嘢？）吓！嗰啲唔好嘥時間睇，關你咩事啫。不過我都係朋友講返先大約知道咩事。」張錦程又話閒時會在網上與舊同事搭嗲，亦有約出嚟食飯。