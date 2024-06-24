海關戰線︱狄波拉親臨首映　謝霆鋒唔怕母親擔心受傷動作親身上陣

英皇電影《海關戰線》為香港首部以海關行動部隊為主題的動作電影，由邱禮濤執導、謝霆鋒領銜主演兼任動作指導，張學友、林嘉欣、劉雅瑟等領銜主演、吳鎮宇特別演出，雲集一眾香港影帝影后級演員陣容！《海關戰線》今日（24日）舉行首映禮，英皇集團主席楊受成博士攜同一眾演員齊集出席，張學友與謝霆鋒亦於首映上接受傳媒訪問。

《海關戰線》今日舉行首映禮，兼任動作指導的謝霆鋒與張學友一同出席。（陳順禎 攝）

張學友與謝霆鋒於《海關戰線》首映上接受訪問，學友大讚首次擔任動作指導的霆鋒：「佢係今次嘅動作指導嘛，佢好就我、幫我好多，首先令我睇起上嚟真係打得咁，同埋唔係真係好辛苦！」霆鋒亦大讚多年未拍動作電影的學友非常利害：「佢真係好犀利，協調、記性睇一次（就得），我哋武術組叫學友哥做『影印機』，佢睇一次就Copy到出嚟，真好犀利！」雖然學友多年未有拍戲，直言一開始未能適應片場，但憑歷年累積的經驗，也很快投入狀態。

謝霆鋒讚張學友為「影印機」動作只須示範一次便能夠做到！（陳順禎 攝）

首次做動作指導的謝霆鋒，獲媽媽狄波拉親身到首映禮支持，母子罕有在公開動同框，霆鋒表示挑戰高難度動作戲，全部自己親身上陣：「全部親身上陣！我覺得特技太多，就係特技電影唔係動作電影！」亦表示媽媽未有擔心：「佢其實知道呢個係我嘅習慣同原則嚟，唔怕嘅！佢知道我一定會堅持！」霆鋒為角色打造出一身結實肌肉，早前曝光的八嚿腹肌寫真震撼粉絲與觀眾，謝霆鋒直言：「貪靚囉！同埋唔想傷得咁易。」

謝霆鋒獲母親狄波拉親臨《海關戰線》首映支持！（陳順禎 攝）

提到長學友的近況，他早前身體抱恙，亦表示自己狀況「麻麻哋」，他透露：「我依家麻麻哋，之前感冒仲未完全好返。（同時開演唱會好辛苦？）尋日做完，都OK！（將會放假休養？）因為我就嚟生日，都係休息幾日、一個禮拜左右囉！」提到與兩位女兒外遊，學友表示長女現時需要工作，幼女則從海外歸來，到時再視乎情況安排旅行。

張學友表示最近感冒未癒，開演唱會期間身體仍「麻麻哋」。（陳順禎 攝）

談到演唱會，學友笑指拍戲好玩、但唱歌更好玩，而同位歌手的謝霆鋒，歌迷一年比一年期待演唱會，霆鋒笑言：「啊！盡力！盡力！」表示一直有商討舉行演唱會的事，但希望完成手上兩部電影的工作，才視乎檔期開騷。近日霆鋒的女友王菲，被傳媒拍攝到打扮與霆鋒相似，學友隨即笑指：「咁大膽？」而霆鋒則表示自己未有看到相關照片，未能評論女友的打扮造型，卻笑言不需要為王菲的造型提供意見。