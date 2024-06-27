海關戰線｜謝霆鋒自嘲動作片「死剩種」　林嘉欣︰佢對我好仁慈

一套《海關戰線》，不單令謝霆鋒首度擔任動作指導，更讓與他可以跟林嘉欣，自2002年的《戀愛行星》後，相隔22年後再度合作。當日一對小情侶，今日在幕前，嘉欣成為高級Madam與霆鋒是上司和下屬關係，而在幕後，霆鋒又晉身為動作指導，為對方設計合適的動作。22年來，兩位又迎來怎樣的轉變。



謝霆鋒與林嘉欣，相隔22年再聚，身份都有所不同。（葉志明 攝）

鳴謝︰

髮型：Kristy Cheng （林嘉欣）、Ricky Kwok（謝霆鋒）

化妝︰Shuen Kong（林嘉欣）

造型︰Queenie Yu（謝霆鋒）

服飾：Bottega Veneta（林嘉欣）、Valentino（謝霆鋒）

謝霆鋒與林嘉欣，2002年拍了一部《戀愛行星》，想不到要相隔22年才有第二次合作。（《戀愛行星》海報）

要霆鋒細心數數二人幾多年前拍《戀愛行星》，他都嚇一跳。「感覺都幾黐綫，咁樣就20幾年，不過好開心，見到大家堅持一樣嘢咁耐，而家同下一代講我哋在同一行做咗20多年，佢哋都已經好難理解。」

今次霆鋒多了一個幕後身份，在嘉欣眼中，就是成熟不少。「佢真係為每一位演員度身訂造動作，佢好明白動作嘅需求，又好明白演員在沒太多機會接觸動作下，自己便親自示範一次，又或者詳細拆解你知，我覺得佢好明白演員的心理狀態。」

嘉欣拍完動作場面第二日，向霆鋒「投訴」撞瘀了。（葉志明 攝）

雖然嘉欣都獲霆鋒贈了幾場動作戲，但坦言都自己都非常仁慈。「不過都撞瘀咗，我話入佢數。」霆鋒︰「佢拍完兩日先同我講︰『我撞瘀咗！』我反問當時嗰take冇事喎，佢答︰『總之瘀咗。』」似搞氣氛多過真投訴。

學友「震喉嚨」以外的最大動作

至於張學友，平時最大的動作就是「震喉嚨」，今次要下下大跳大躍，其中仲要跟霆鋒手執雙棍對打。「大家應該都冇見過學友手執兵器，係幾有趣嘅設計。不過拍攝時都擔心，因為棍打棍好易打親手指，手指冇得練硬淨啲，打到就真係會斷。所以我設計短棍畀佢用，因為知佢有打開網球，理論上耍起短棍來會比較接近。而他亦非常靈敏，動作組話佢係『印影機』，所有動作copy得好快。」

張學友被戲中的武術組稱為「影印機」，所有動作好快就複製到。（《海關戰線》劇照）

海關動作太誇？

霆鋒做動作指導，對自己都冇特別錫身，好多動作都自己堅持做番。「的確係要說服導演，佢問一陣個炸彈喺身邊爆，都堅持做番？我話係！因為我同做爆破組合作廿年，第二個演員佢都唔敢炸，呢個就係默契。」

坊間會覺得作為海關，動作場面未免太誇，霆鋒自有說法︰「電影就應該要誇少少，要咁寫實就不如去拍紀錄片。」(《海關戰線》預告畫面)

聽落凡事無懼，但其實霆鋒每拍一個動作場面都會有怯的時候，但這正正是他追求的感覺。「驚！我從來都會驚，但如果演員唔驚，觀眾係唔會睇得緊張。其實呢部電影已經收歛好多，因為始終係講海關，現在嘅動作場面已經誇咗少少，但電影就應該要誇少少，要咁寫實就不如去拍紀錄片，比起以前英雄式動作已經撳低好多。」

霆鋒早前公開的爆肌相，震撼全港，有指過程維持一年，但原來是被逼︰「疫情期間不斷轉變，一直未開拍，我話你仲唔開我唔練喇，好多個月嚟都係過冇油冇鹽冇糖冇澱粉少菜的生活，keep到咁乾，反而未必太健康。（電影公司提供）

有呢份堅持，因為霆鋒一直相信香港動作電影是一份精髓。「咁多年可以威到去國際，好多外國演員因為睇咗香港動作電影，影響到自己想拍一部屬於自己國家嘅動作電影，例如Tony Jaa。我哋最出名嘅嘢都要放棄咩？我覺得好唔抵，如果我已經係最後個死剩種，連我都唔做嘅話，年輕一代就更加唔會做，好快就唔會知Hong Kong Action係咁威水。」

謝霆鋒自名香港動作電影「死剩種」，「連我都唔做嘅話，年輕一代就更加唔會做。」（葉志明 攝）

嘉欣跟學友苦戀第三次

林嘉欣今次與張學友，是繼《男人四十》及《暗色天堂》後，第三度演情侶，而在這亦劇透少少，二人最後都係冇好結果，難怪嘉欣都叫苦︰「十幾廿幾三幾都拍到對手戲，我都希望唔好再苦戀落去，我哋嘅愛情一直都冇結果，好慘。希望下一次可以有Happy Ending。」至於今次有幾慘，就要大家入場睇過先知。

與張學友第三度演情侶，但二人最後都係冇好結果，難怪嘉欣都叫苦︰「我哋嘅愛情一直都冇結果，好慘。希望下一次可以有Happy Ending。」（葉志明 攝）

《男人四十》令初出道的林嘉欣，摘下金像獎最佳新演員及女配角。（《男人四十》劇照）

不過今次在學友以外，嘉欣又搵到一位新對手，而且仲覺得同佢幾有火花，呢位就係吳鎮宇。「我同佢場面唔多，但每場都要同佢鬥，表現出自己好硬淨，主導個場面。我私下係個唔喜歡同人爭嘅人，但今次視為遊戲，你要決心贏佢就好好玩。而且鎮宇又唔會正常去做，衰衰格格咁搞到你團火就嚟。（點樣衰格法呢？）佢本身嘅氣場，同埋不耐煩嘅眼神，就令你好想鬥贏佢。」