楊紫瓊時裝騷神還原《穿Prada的惡魔》　「梅姨」現身樣貌突變？

百年時裝名牌巴黎世家（Balenciaga）於法國巴黎舉行秋冬時裝週展場活動，吸引多位國際影壇舉足輕重的演員歌星出席，包括奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）、楊紫瓊、歌手Katy Perry及Avril Lavigne等。一眾名人女星均盛裝打扮出席，其中華人影后楊紫瓊更以一身全黑黑革長外套現身會場，配以太陽眼鏡及黑色微鬈短髮現身，撞款經典時裝電影《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）中梅麗史翠普的造型！

奧斯卡影后楊紫瓊現身巴黎世家秋冬時裝週活動，以一身全黑造型亮相，形象似曾相識！（視覺中國）

原來楊紫瓊的造型撞樣梅麗史翠普在《穿Prada的惡魔》的造型！（《穿Prada的惡魔》電影劇照）

自從楊紫瓊成為奧斯卡影后，在國際影壇地位更上一層樓，頻密亮相不同影展及時裝騷等公開活動，迎來荷里活生涯第二春！楊紫瓊昨日一身打扮，不單突出地位與皇者風範，更證明女性美絕不受年齡所限，就算如楊紫瓊一樣年過六旬，亦能綻放魅力！

年過六旬的楊紫瓊現身時極具皇者風範，證明年齡絕不限制女性魅力！（視覺中國）

年過六旬的楊紫瓊現身時極具皇者風範，證明年齡絕不限制女性魅力！（視覺中國）

而楊紫瓊的一身造型，亦神還原梅麗史翠普於《穿Prada的惡魔》中出場一幕的造型，當時梅姨一套全黑造型打造出惡魔一樣的氣場，在辦公室出現時亦令所有員工瞬間壓力爆煲！

梅麗史翠普在《穿Prada的惡魔》出場時，氣場令所有員工壓力爆煲！（《穿Prada的惡魔》電影劇照）

無獨有偶，「梅姨」亦有出席昨日的巴黎世家時裝週展場活動，出現時亦以《穿Prada的惡魔》風格造型現身，然而近看之下卻發現「梅姨」樣貌突變、與平常差異甚大，竟為刻意打造的翻版！原來「梅姨」的真身是英國變裝王后（Drag Queen）兼化裝師Alexis Stone，他經常透過化裝技巧與打扮化身成不同名人，令以更戴上白色鬈曲假髮、披上灰色大衣亮相，加上太陽眼鏡後極似梅麗史翠普，亦因此成為活動焦點與眾嘉賓的打卡對象！

「梅姨」亦在巴黎世家時裝週展場活動現身。（視覺中國）

「梅姨」的樣貌怎麼看似怪怪哋？（視覺中國）