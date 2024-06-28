湯唯領獎發表感言 哽咽答謝經理人：我的香港媽媽

今日（28/6)影星湯唯，出席「世界因你而美麗——2023-2024影響世界華人盛典」接受獎項。湯唯在台上接過獎項後發表感言，其中提到香港人經理人Doris小姐繼退休時，一時感觸在台上眼泛淚光。

提到自己經理人即將退休，湯唯感動得哽咽起來。（梁碧玲 攝）

首先湯唯覺得今日心情特別激動，因為好榮幸可以跟這麼多優秀，令人敬仰的、崇拜的華人精英一起拿這個獎，「我只是個普通演員，非常感謝。」其他為物理學家、極地專家等。

隨後湯唯繼續發表感言：「我要感謝每一位跟我合作過的人，那些劇照瞬間，那些角色，那些很難忘的回憶，沒有他們，沒有這些角色。也更感感謝我的家人，我的朋友，每位支持和幫助我的人。最特別一位是Doris小姐，她由07年到現在，一直在我身邊呵護我照顧我，她是我的引路人，更是我的香港媽媽⋯⋯（開始哽咽）。」

湯唯稱Doris為自己在香港的媽媽。（梁碧玲 攝）

稍為停頓後，湯唯繼續道出感受：「沒有她，我不會站在這裡，她說她要退休喇，我特別難過⋯⋯我真的想在這裡跟大家說多謝Doris，謝謝17年來的照顧，我會繼續做好演員工作，繼續好好地生活，繼續做好每個角色，不管是作為媽媽，作為女兒、作為妻子，我會在我生活中繼續去撞，去碰，因為我覺得沒有生活底蘊的角色，是不夠生動的。」