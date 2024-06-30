旅發局舉辦《香港經典 光影重塑》首映　集多位演員演出創新故事

由香港旅遊發展局（旅發局）及Double S Entertainment聯合出品，電影紀錄片《香港經典 光影重塑》集合多名演藝圈中資深及新生代台前幕後，以六種最廣為人知的港產片分類，重新拍攝成六條短片，向港產片經典情節和主題致敬 。當中令人難忘的光影片段，帶觀眾遊歷香港大街小巷，感受地道風貌。旅發局於5 月17 日率先於法國康城國際影展發布該紀錄片，現在將紀錄片帶回香港，並搬上大銀幕讓香港觀眾感受紀錄片的光影魅力。

電影紀錄片《香港經典 光影重塑》集合多名演藝圈中資深及新生代台前幕後。

日前旅發局假座M+戲院舉行《香港經典 光影重塑》香港首映，除了得到旅發局主席彭耀佳及旅發局總幹事程鼎一出席外，亦邀請了參與紀錄片拍攝的台前幕後出席，包括製片人梁慧儀，短片四位監製陳善之、林家棟、朱嘉懿、嚴嘉念，其中三位短片導演夏永康、黃國強、廖益民，以及參與拍攝的其中兩位演員包括影星張兆輝和陳明憙，更邀請了多位參與及協作製作的人士和單位代表，如著名監製莊澄等；除此以外，首映禮亦吸引到城中其他名流、影人明星等前來出席觀賞，如盧覓雪、劉天蘭等人。一眾嘉賓於首映禮前於戲院外享受酒會並於大背板前拍照，現場好不熱鬧。

除了得到旅發局主席彭耀佳及旅發局總幹事程鼎一出席外，亦邀請了參與紀錄片拍攝的台前幕後出席。

亦邀請了參與紀錄片拍攝的台前幕後出席，包括製片人梁慧儀，短片四位監製陳善之、林家棟、朱嘉懿、嚴嘉念，其中三位短片導演夏永康、黃國強、廖益民，以及參與拍攝的其中兩位演員包括影星張兆輝和陳明憙。

首映禮亦吸引到城中其他名流、影人明星等前來出席觀賞，如盧覓雪、劉天蘭等人。

酒會過後眾人移師戲院內，並由旅發局主席彭耀佳致辭，感謝一眾台前幕後的努力，將香港美麗風光搬上大銀幕，帶給更多人認識。此外，製片人梁慧儀與及幾位監製、導演和演員均在首映前分享心得，娓娓道來最想跟旅客推介或分享的香港風景。眾人於放映前一起進行大合照，為重要時刻留影。電影放映後，現場觀眾都感受到此記錄片對香港電影經典表達的敬意。

眾人於放映前一起進行大合照，為重要時刻留影。

《香港經典 光影重塑》由資深製作人梁慧儀作為製片人，邀請六位導演包括夏永康、文念中、谷垣健治、簡君晉、黃國強、廖益民執導六條短片，並由資深電影人陳善之、朱嘉懿、嚴嘉念監製。導演們透過六種不同港產片類型包括愛情、警匪、功夫、動作、喜劇、文藝，並由多位著名演員，包括張艾嘉、林子祥、洪金寶、莫文蔚、林家棟、Twins蔡卓妍和鍾欣潼、米雪、張兆輝、邱士縉、凌文龍、袁澧林、林家熙、朱鑑然、陳明憙等全新演譯下，以六條短片致敬港產片經典情節，甚至創造出新故事。影片亦收錄了製作過程、花絮、台前幕後訪問、加插電影圈資深前輩回顧當年拍攝點滴，透過電影劇照及片段回味經典，亦嘗試以重新創作的短片，讓從事電影工作的新生代傳承香港電影精神；紀錄片內拍攝地點，不乏經典香港地標，海外觀眾亦能從大銀幕中，再次欣賞香港各地的美麗風景。

紀錄片內拍攝地點，不乏經典香港地標，海外觀眾亦能從大銀幕中，再次欣賞香港各地的美麗風景。

配合《香港經典 光影重塑》的發布，旅發局特別呈獻香港電影旅遊指南，向旅客介紹港九新界一系列精心挑選的體驗活動，讓旅客身在其中，感受香港電影魅力，同時啟發他們探索銀幕以外的精彩時刻。精選體驗活動包括：深水埗鴨寮街音響店重現《無間道》經典一幕；乘坐開篷巴士追尋王家衛《墮落天使》的電影足跡；參加詠春課程向一代宗師葉問致敬等，讓旅客以電影角度感受這座城市魅力。

《香港經典 光影重塑》將於7月1日在Discovery Channel播出，而旅發局亦將於7 月20日起的連續四個周六，於M+戲院舉行8場免費公眾放映，冀望讓更多香港市民可以重溫經典港片精華，以及欣賞當今電影人以重新角度製作的故事！。市民和旅客可於 7月8日（周一）開始，到旅發局活動網頁免費索取戲票，每次可獲得2張。戲票數量有限，派完即止。

旅發局亦將於7 月20日起的連續四個周六，於M+戲院舉行8場免費公眾放映。

《香港經典 光影重塑》六條短片簡介

文藝篇 Act —《禁》 illicit

監製：陳善之 ｜ 導演：夏永康 ｜ 主演：莫文蔚

故事大綱：神秘女子駕着電單車，於黑夜的城市中高速穿梭，彷彿尋找昔日的光影。脫下頭盔，女子的眼神帶出百感交集的思緒，是她找到要找的人嗎？

警匪篇 Thriller —《Deja Vu》Deja Vu

監製：嚴嘉念｜ 導演：簡君晉 ｜ 主演：邱士縉、凌文龍、袁澧林

故事大綱：心理治療師不斷夢見自己與一名陌生人於黑夜中追遂駁火。另一邊，陌生人有著相同的夢，但是兵、賊身份對調。是夢是真，是正是邪，究竟如何界定？

動作篇 Action —《黑玫瑰對黑玫瑰2023》La Rose Noire Vs La Rose Noire 2023

監製：陳善之｜ 導演：谷垣健治 ｜ 主演：蔡卓妍、鍾欣潼、關智斌

故事大綱：兩位黑玫瑰為爭奪掌門之位展開激烈對決，呂探長趁機捉拿黑玫瑰歸案，三人混亂之際，竟發現原來另有內情...

功夫篇Kung Fu —《 歡喜寃家 》The Raw Oysters

監製：朱嘉懿｜ 導演：廖益民 ｜ 主演：洪金寶、米雪、朱鑑然、陳明憙

故事大綱：一對情侶初見家長，竟發現原來兩老分屬 「武當」及 「峨嵋」後人。兩大高手得悉對方來歷，誓要較量一番，一挫對方門派銳氣。

喜劇篇Comedy —《咇－理痛》Passion Call

監製：陳善之、林家棟｜ 導演：黃國強 ｜ 主演：張兆輝、林家熙

故事大綱：沙展與杰仔兩名警察收到電台通報，迅即趕往案發現場，發現後巷留有血漬，二人不禁冒汗。沙展把警棍伸向雜物，竟有驚人發現…

愛情篇Romance —《想見了》 Somewhere in Time

監製：陳善之｜ 導演：文念中 ｜ 主演：張艾嘉、林子祥

故事大綱：一位女士在渡輪上懷緬過去光景及留影，赫然看到一個熟悉的身影。那邊廂，男士被一個閃爍的身影吸引，急忙放下耳機，尋回昔日戀愛足跡。