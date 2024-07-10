海關戰線｜黎峻揭謝霆鋒拍槍戰賣命演出：佢好勇猛又爆炸咁衝出去

32歲英皇藝人黎峻（Kenneth）參與由謝霆鋒主演兼首擔任動作指導的電影《海關戰線》，並在電影中飾演高級海關人員（方志驅)，他接受《香港01》 訪問表示：「喺電影中都係跟住謝霆鋒嗰一Team人做嘢，我自己拍攝時間都要大概半年，當然學咗好多嘢，知道海關日常工作原來要練槍，拆個櫃每次都要好驚險。」一向熱愛健身保持最佳狀態和身材的他繼續指導演有基本體能的要求，不過自己在電影中就沒有除衫的畫面。

黎峻演出電影《海關戰線》飾演高級海關人員（方志驅)。（受訪者提供）

黎峻與大師姐衛詩雅一齊參演電影拍攝工作。（受訪者提供）

揭謝霆鋒片場英勇一面

被問到有否受傷，他說：「我就暫時冇，其實試過差啲受傷。嗰次我要游上條繩上架船，隔離全部好近啲火，就咁爆炸場口，爭啲成個人跌倒，撞落去嗰邊嘅鐵。」他指電影畫面全部也是真實場景。提到與大師兄謝霆鋒合作的難忘事情，他說：「佢完全冇架子，嗰陣時我都係啱啱入行，佢一開頭就話拎支槍有好多種方法，教我哋逐個逐個點樣去擺好去揸支槍，睇警匪片唔係剩係得一個方式去拎支槍，呢一個時刻係最深刻。」

講到拍攝的片段，他說：「最難忘就係有一次謝霆鋒槍戰，我睇住佢好勇猛又爆炸咁衝出去，我叫自己都要放膽，另外我睇住佢拍潛水艇有一幕入邊真係全部浸晒水，佢仲要喺水入邊做埋動作，真係好有型。」他透露自己主要的拍攝部份是在水面，所以不用在水底拍攝。

黎峻指導演有基本體能的要求，不過自己在電影中就沒有除衫的畫面。（IG照片）

謝霆鋒堅持親身上陣拍動作戲。（影片截圖）

未來工作的計劃

至於未來工作的計劃，他指即將會參與新的電視劇拍攝，並表示：「自己一直有上戲劇堂，增加自己的戲劇技巧。」他笑言希望接拍精神病和反派的角色，有望挑戰自己的演技。同時他也透露自己也會好好裝備自己努力學唱歌。講到個人興趣，他說：「我自己都鍾意化妝分享喺社交網反應都幾好，都想將自己識嘅嘢去教人哋。」

黎峻指電影畫面全部也是真實場景。（IG照片）