《帝國驕雄2》3分鐘正式預告曝光　重現多個羅素高爾經典肉搏場面

由列尼史葛（Ridley Scott）執導的史詩電影《帝國驕雄》（Gladiator），相隔24年推出續集，繼早前發布了最新劇照，正式預告亦於昨晚曝光，延續2000年上映的《帝國驕雄》的故事。

電影預將於2024年11月22日上映。（電影海報）

續集的劇情承接《帝國驕雄》的結局，Lucilla的兒子Lucius，即是在《帝國驕雄》中Commodus（Joaquin Phoenix飾）的侄子，母親為了避開羅馬帝國勢力而將Lucius送往北非的Numidia，長大後歸隱家園。不過因為Pedro Pascal飾演的羅馬將軍Marcus Acacius入侵家鄉，最終被迫成為奴隸而重返羅馬，同時被迫到羅馬鬥獸場展開多場腥風血雨。

預告中重現了羅素高爾在上集飾演Maximus的畫面。（預告畫面）

Connie Nielsen就回歸飾演Lucius的母親 Lucilla。（預告畫面）

Paul Mescal在戲中有大量戰鬥及肉搏場面。（預告畫面）

在3分鐘預告中，飾演主角Lucius的Paul Mescal上演大量血腥肉搏場面，雖然羅素高爾飾演的Maximus沒有參演，但在羅馬鬥獸場戰鬥畫面、揮劍及手執沙泥的小動作都向Maximus這個經典角色致敬。Lucius在片段中表示不記得自己的父母是誰，是忘記或者隱瞞其皇室血統亦是一大懸念。

片中想多個羅素高爾經典肉搏場面致敬。（預告畫面）

相隔24年再重現羅馬鬥獸場的血腥肉搏場面。（預告畫面）

上集激戰老虎，續集就要難度升級打犀牛。（預告畫面）

預告推出後隨即引來大批影迷熱烈討論，有人指雖然丹素華盛頓（Denzel Washington）飾演的武器商人Macrinus不是主角，但非常搶鏡。而新任羅馬皇帝Emperor Geta就由Joseph Quinn飾演，而Fred Hechinger飾演羅馬皇帝Caracalla，根據歷史記載，Emperor Geta和Caracalla當時共治羅馬，Geta後來為了權力而殺害Caracalla，Geta更是羅馬史上最嗜血的帝王。電影預將於2024年11月22日上映。

有影迷表示雖然丹素華盛頓（Denzel Washington）飾演的武器商人Macrinus不是主角，但非常搶鏡。（預告畫面）

Pedro Pascal飾演羅馬將軍Marcus Acacius。（預告畫面）

新任羅馬皇帝Emperor Geta就由Joseph Quinn飾演，而Fred Hechinger飾演羅馬皇帝Caracalla。（預告畫面）