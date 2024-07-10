湯唯素顏現身機場生圖曝光　真實皮膚好到反光似足護膚廣告

華語影壇地位舉足輕重的青龍影后湯唯，多年前憑名導李安鉅作《色，戒》一炮而紅後，一直是炙手可熱的女演員，雖然近年因為專心湊女而作品量銳減，但亦不改超高水準演出質素，青龍獎封后作品《分手的決心》亦在驚豔亞洲觀眾！上月底湯唯來港出席頒獎典禮外，更再度與韓國導演老公金泰勇一演一導合作，為新作《Wonderland》勤力四出宣傳，日前更現身北京機場，以素顏狀態示人，在流出的生圖中顏值更震撼全網！

湯唯上月底來港出席頒獎典禮。（梁碧玲 攝）

湯唯早前單獨現身北京機場，身穿一件寬鬆白色T裇及黑色長褲，並因為素顏而戴上cap帽。現年44歲的湯唯雖然已成為一女之母，但外貌身型仍與出道當年無異，從圖片中可見湯唯容光煥發，更親民地望向鏡頭微笑。湯唯不施脂粉下皮膚狀態更好到反光，飽滿的蘋果肌光滑透亮，白晳程度與代言護膚品廣告的相片效果一樣！

湯唯日前現身北京機場，生圖曝光皮膚真實狀態，蘋果肌飽滿外更白滑到反光！（微博圖片）

湯唯日前現身北京機場，更親民地面對鏡頭微笑！（微博圖片）

湯唯的素顏生圖曝光後，吸引大批網民留言，不少內地網民均表示「身材高䠷、笑容明媚」「素顏也能如此自信，這才是真正的魅力。皮膚狀態好到讓人羨慕！」「簡直像大學生一樣！」「素顏很美，穿得很舒適狀態自然鬆馳，是出門的樣子。」更有網民借此表示：「這才叫生圖，不像有的濾鏡磨皮，大濃妝還擱在那裡說是生圖！」

湯唯曾為知名護膚品牌代言，皮膚真實狀態媲美廣告圖片！（廣告圖片）