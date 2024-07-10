海關戰線︱Amanda S.隔16年重返銀幕　曾與天王拍MV撻着香閨密會

英皇電影《海關戰線》由邱禮濤執導、謝霆鋒領銜主演兼任動作指導，張學友、林嘉欣、劉雅瑟等領銜主演、吳鎮宇特別演出，為香港首部以海關行動部隊為主題的動作電影，並已於7月5日上映。電影除了雲集一眾香港影帝影后級演員陣容外，更有不少久未現身大銀幕的演員驚喜亮相，包括法台混血的千禧港產片超模女神Amanda S.，令觀眾驚喜異常！Amanda S.長達16年未有參演香港電影，罕有飾演軍火商霸氣女波士，反派形象亦極具新鮮感！

中法混血超模Amanda S.激罕參演《海關戰線》，事隔16年再度參演香港電影！（陳順禎 攝）

Amanda S於電影裡飾演一位軍火商霸氣女波士！（《海關戰線》電影劇照）

Amanda S.久違大銀幕多年，今次女反派的形象亦相當新鮮！（《海關戰線》電影劇照）

Amanda S.罕有參演香港電影，角色讓觀眾耳目一新，除了出席《海關戰線》首映禮外，更落力來回中港兩地出席謝票活動，親身與觀眾見面。相信不少觀眾對Amanda演出感驚喜外，亦對她未來的演出倍感期待！

Amanda S.久未露面，令次亦為《海關戰線》落力宣傳。（電影公司提供）

Amanda S.更為《海關戰線》來回中港兩地出席謝票活動！（電影公司提供）

處女作《絕色神偷》遭強暴橋段意識大膽

現年44歲的Amanda S.擁有法台混血的精緻立體五官，千禧年前後在香港被發掘出道，接拍廣告後成為模特兒，更旋即參演《絕色神偷》《願望樹》等電影拍攝，成為搶眼的混血女演員。Amanda S.的銀幕處女作《絕色神偷》，與舒淇、林熙蕾、麥家琪、顏穎思及Rosemary合作，堪稱當時最多靚女的港產片，雖然電影裡女演員眾多，但Amanda S.亦憑戲中被尹子維強暴的震撼橋段，在觀眾心目中留下深刻印象！

Amanda S.於2001年主演《絕色神偷》，戲份相當搶眼！（《絕色神偷》電影劇照）

《絕色神偷》當年雲集舒淇、林熙蕾、麥家琪等多位港產片女神！（《絕色神偷》電影劇照）

《絕色神偷》劇情講述男女主角張智霖與舒淇同為神偷，二人更有過一段情，曾一度金盆洗手轉行的舒淇，卻因為張智霖被擒而被迫重操故業，聯同神偷七姊妹執行任務，Amanda S.亦為其中要員。劇情高潮部分，協助神偷七姊妹的解鎖高手尹子維，垂延Amanda S.的美色，更在任務期間將她強暴！雖然Amanda S.並未在被強暴橋段中裸露，但畫面意識相當驚人，鏡頭中眼見當時青春少艾的Amanda S.被嘴臉猥瑣的尹子維玷污，實在令觀眾非常心痛與深刻。

劇情Amanda S.被尹子維強暴的橋段，令觀眾異常深刻！（《絕色神偷》電影劇照）

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因參演郭富城MV傳出緋聞

在參演電影前，Amanda S.於1999年曾參與郭富城歌曲〈守護你〉MV拍攝，年僅19歲便成為紅極一時的天王MV女主角，更因此與郭富城傳出緋聞。當時更有傳媒拍攝到Amanda S.身穿薄紗睡衣，在香閨密會後送郭富城出門的相片，成為娛圈熱話！可惜二人最後戀情無疾而終，Amanda S.與郭富城此後亦各自有其他伴侶。

有傳Amanda S.與「四大天王」之一的郭富城因拍攝MV而撻着，二人傳出緋聞。（視覺中國）

Amanda S.當年驚為天人，城城一見傾心亦為人之常情火。（Youtube影片截圖）

與意大利前夫離婚重新出發

2011年，Amanda S.與相戀九年的意大利籍前夫Christian Cappelli拉埋天窗，婚姻歷時三年後宣布離異，回復單身。當時據Amanda S.的密友透露，她在愛情上為完美主義者，因為太愛前夫、未能接受另一半對感情有不完美的地方，經常因為瑣事產生磨擦，於是婚姻未能走到最後。在經歷離婚後，Amanda S.亦曾發展出新戀情，但仍未有重新踏進婚姻，在《海關戰線》上映後，Amanda再現大銀幕重新出發，亦重燃觀眾對一代女神感情狀況的關心。