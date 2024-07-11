玩轉腦朋友2｜隱藏情緒專員念舊姐　出兩幕成焦點配音婆婆勁似樣

全球口碑勁爆的《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2），早前香港連續數日放映優先場，輕易取得全日票房冠軍，氣勢一時無兩。今集一共有四位新的情緒專員，阿焦、阿羨、阿厭、阿尷登場，各有表演各有粉絲，不過原來仲有第十位隱藏專員出場，佢就係「念舊姐」，雖然只有兩幕，但已經勁搶戲，大家已經對佢念念不忘，猛話想睇多啲。（電影於7月11日正式上畫）

今集嘅全新情緒專員，以阿焦為首。（《玩轉腦朋友２》Inside Out 2劇照）

籌備9年的《玩轉腦朋友2》，至今全球累計票房已打破上一集高達8.58億美元（約66.9億港元），即係打後的每一蚊都破緊紀錄，迪士尼更預計《玩轉腦朋友2》可望全球票房衝破10億美元（約78億港元）。

念舊姐極搶眼，只係兩幕就盡得大家歡心。（《玩轉腦朋友2》劇照）

電影在香港上映優先場後，反應熱烈，但其中以閃現兩場，第十個情緒專員「念舊姐」最有話題。這位專員英文名叫nostalgia。雖然呢位婆婆可愛又有趣，但對於只有13歲的韋莉嚟講，真係懷舊得太早，所以一出場，阿焦便急急叫佢返去先，仲話叫佢等多十年，等韋莉經歷兩次畢業禮，和一個好朋友婚禮後，先再出場。

原版負責配音的，是年屆94歲的婆婆June Squibb，外貌竟然同「念舊姐」撞樣。（影片截圖）

94歲的June Squibb，仍相當精靈。（影片截圖）

由於念舊姐太吸引，正所謂念念不忘必有迴響，引發不少觀眾都去搵多啲關於念舊姐的故仔。包括原版負責配音的原來是年屆94歲的婆婆June Squibb，最好笑係佢個樣，竟然同「念舊姐」撞樣。

Crystal Kung就係是創作出念舊姐的動畫師。（IG@crystaleatsyourbrain）

而當大家以為「念舊姐」這角色，一定要有番咁上下閱歷的朋友先諗到，但其原創原來是一位加入Pixar只有3年的華籍少女Crystal Kung。在其IG更有大量畫作分享，風格一啲都唔懷舊，仲幾有型添。

其作品一啲都唔念舊。（IG@crystaleatsyourbrain）

（IG@crystaleatsyourbrain）