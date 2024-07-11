林依晨首度跨界幕後兼任監製主演　最關心劇組一樣安排要親自張羅

台灣金鐘獎視后林依晨，今年初主演劇集《不夠善良的我們》大受華語觀眾歡迎，在劇集以外，林依晨亦再次踏進大銀幕，並上演顛覆出道22年的形象，飾演一位女同志！林依晨於主演新作《失明》中，更跨界幕後首次為電影擔任監製，與導演周美豫合作，同時在《失明》中飾演女主角，與吳可熙、劉敬、李銘忠等演員一同演出。

林依晨繼今年初推出劇集《不夠善良的我們》後，再度踏進大銀幕。（《不夠善良的我們》劇集劇照）

林依晨繼今年初推出劇集《不夠善良的我們》後，再度踏進大銀幕。（《不夠善良的我們》劇集劇照）

《失明》即將於台灣上映，監製兼主演林依晨分享指：「希望透過這部電影，讓更多人看見自己的故事與狀態。在各種身分之下，都還是要保留一個『做自己』的選項。」林依晨首次榮升電影監製，從籌資、劇本到電影製作和宣傳，均要親力親為。林依晨作為監製，最緊張的部分竟為劇組的膳食。「參與幕後製作又同時作為演員，是一大挑戰。可以在這樣的文本裡擔任監製，真的學習很多，而且我擔心劇組吃不飽，所以常準備不同美食慰勞大家。」作為巨星兼監製，仍為劇組親自四出張羅伙食，實在不簡單！

林依晨在新作身兼監製及女主角，與吳可熙飾演一對同志情侶。（《失明》電影劇照）

林依晨與吳可熙在《失明》裡飾演一對同志情侶。（《失明》電影劇照）

林依晨在《失明》中扮演一位典型的賢妻良母，但在偶然間與吳可熙飾演的初戀學姐重新相遇後，一直以來所謂完美順暢的生活開始受到動搖，並發生婚後出櫃的選擇。圍繞林依晨與吳可熙的劇情中，寫實呈現初戀的遺憾、家庭羈絆中的感動和掙扎，以及現實無奈下的自我認同。

林依晨首次做監製，最擔心的竟然是劇組的饍食，更親自四出張羅。（《失明》電影劇照）

對於《失明》的片名，林依晨亦有所感，認為作品改名非常特別、亦沿於在一段關係中，人們常常眼明卻心盲，無法看清事物的本質。林依晨飾演的角色，在視力上逐漸出現問題，同時更加清楚地感受到對自己最寶貴的事物。