公開試當真專訪｜張叔平首度剪接紀錄片　許賢贊師父親解合作緣由

曾經有段時間很流行一個說法——連結香港人的，是痛苦。



那麼，考公開試之苦應該連繫到好幾代香港人，哪怕你是會考高考生，還是DSE文憑試考生，「一試定生死」概念歷年來不知已把多少考生逼到牆角，甚至筆者畢業多年，仍經常發惡夢夢見當年考數學的可怕情境。從小我們被社會灌輸「入到大學先係成功！」的觀念，彷彿當你無法在這場考試中取得某個分數，便註定是個失敗者一樣。



電影《公開試當真》紀錄了許賢陪伴DSE考生滕毅康（阿康）應考2023年度DSE的過程，拍攝歷時8個月，片中阿康說到：「個社會逼使我讀大學。」觀照許賢自身的經歷，亦同樣曾為了滿足家人、社會的期望去報讀一些毫無興趣的學科，結果鬱結埋藏心底十多年。他與《公開試當真》的導演梁奕豪（贊師父）接受《01娛樂》專訪時，就剖白了這個創傷，探討考試制度之惡等等。儘管我們難以避過公開試，亦無法不被他蓋上分數蓋章，不過是否要被這個數字定義自我價值，卻是我們可以改變的：「如果你唔想俾佢定義到，咁你就去搵自己嘅路。」許賢說。



許賢（左）、贊師父希望《公開試當真》可以陪所有曾面對和將要面對這場考試的人找到共鳴，「公開試捆綁住太多人，捆綁住屋企人對自己嘅期望、自己對自己嘅期望，有好多人炒咗會深深不忿，會影響好多年。中間好多開心同唔開心，好想透過呢個電影去令大家攞到更多共鳴。」（梁碧玲攝）

從鞭策阿康考DSE 到試圖解開纏繞十多年的公開試鬱結

筆者打從去年「試當真」YouTube上的「EA Exam真係驚」系列追看，當時許賢說拍攝這系列紀錄片，是為了幫曾參加「試當真校花校草選舉」的17歲DSE考生滕毅康（阿康）溫書，但一路看下去，團隊出動「補習天王」林溢欣（YY Lam）、「十優港姐」麥明詩、「港大中文系畢業生兼電競達人」達哥等幫手，目的似乎早已遠超於初衷。許賢說拍片的出發點很純粹，不論是整蠱也好、夾阿康上船也好，總之就是想逼這個發明星夢的學生哥溫書：「你想拍片吖嘛？我拍你溫書，睇你溫唔溫！」慢慢地整個製作團隊都找到了愈來愈多意義，例如自己是因為過往被媽媽逼溫書，種下了十多年仍難以解開的心結；亦由於公開試實在綑綁著太多人、太多期望等等，他們希望透過電影引起大家共鳴，「攞到共鳴代表著咩呢？就係點樣面對自己，點樣面對屋企人，點樣面對公開試。」

筆者把電影看到片尾，其中一個致謝單位，是「特別鳴謝：所有公開試過來人」，包括你，和我。（梁碧玲攝）

於校服上簽名是中學Last Day指定動作，《公開試當真》拍攝的那段時期，校園紀錄片《給十九歲的我》剛好鬧出了「冇Consent」的拍攝倫理風波，而許賢等去學校拍阿康Last Day的場面時，特地用這件校服製成「拍攝同意衫」，簽了名的同學仔即代表同意出鏡。（梁碧玲攝）

許賢為母親讀會計 贊師父感謝家人放任自己

許賢、贊師父、片中主角阿康，三位的家人取態都很不同，許賢當初報考中大經濟，可惜因高考「3條C唔夠做」，只得轉投理工大學會計及金融科系，不過其實前者後者，都完全是為了滿足母親的期望，他仍記得一家人在電視機面前討論的畫面，「中七之後，我阿媽唔想我讀Creative Media，佢仲話我『你邊忽有創意？』我家姐就答佢，你讀Account起碼慳返考會計師嗰張Cert呀，值錢啲呀！」他的確如家人所願，入讀了「搵食科」，但亦更確認將來絕不會從事相關行業，許賢說：「我唔想我嚟緊呢世，都係對住一拃數字同埋一拃睇落好悶嘅人做嘢。」不過他又自嘲，這大概是年輕時，尚未入世才會有的想法：「而家我知點解佢哋咁悶都肯，因為真係搵好多錢！我嗰時覺得，你搵咁多錢有咩用呀？但係人哋可能覺得，你搵咁少錢，你咁好玩有咩用？」

電影中許賢肩負起阿康（左）監護人角色，逐漸理解母親當初的想法，他曾因工作壓力大，見到阿康懶散就責備他，「我話『公司有咁多嘢要我搞呀！關乎財政壓力呀！我叫你睇字啫，你都唔睇？』我好後悔，唔想成為呢一種家長。佢細我12年，唔Suppose要面對工作壓力住，但我竟然將呢個情緒同壓力發咗落佢度。」（劇照）

贊師父的家人則沒有干預過他要讀什麼學系，所以他亦遵從自己興趣，考上浸會大學電影及電視編劇製作，他感謝父母放任自己，雖然都會擔心飯碗、出路，但更關顧兒子的身心靈健康。他說：「我讀完書出嚟做嘢都有段時間幾唔如意，人工愈搵愈少、甚至失業，嗰段時間佢當然擔心你搵唔到食，但係佢都有同我講話心靈健康先係最重要，你搵到呢樣嘢，Keep住心態健康地生活，先至搵到工。」而片中主角阿康的雙親亦甚少給他壓力，即使他在理應進入作戰模式的中五、六，仍忙於踢波與參加校花校草，父母都尊重他的決定，甚至他拍片到凌晨，他們都會駕車去接他。

許賢說，不是阿康的阿媽就一定好、自己媽媽一定衰，他覺得大家都要找到個方法去面對。（梁碧玲攝）

不過許賢又認為，沒有哪種家長是絕對好或不好，他透露：「當年我同阿媽反晒面，佢叫我退出呢樣退出嗰樣（校隊），我覺得好似有改善空間，佢自己都認，話唔會再咁。但係係咪代表阿康嘅阿媽就係模範，因為佢父母同佢關係好好，係咪咁就係好？唔一定，太唔逼佢讀書又好似唔得。」許賢補充，母親雖然反對他拍片、反對他讀創意媒體，然而到最後她還是支持，「佢支持我嘅方法就係用阻止我去支持我。」從CapTV時期開始留意開許賢的人，就知道他先後拍過很多條公開試有關的短片，《放榜恐懼症》、《哈利波特：JUPAS的考驗》、《DSE力壓大王》等等，他說：「佢唔畀我讀Creative Media，我就將佢拍出嚟，將佢變成片畀觀眾睇，最後係冇人阻到你。屋企人係一個阻力，但係當你跨過呢個阻力，屋企人都係會為你開心！」

贊師父感謝家人，從來沒有干預他學業或工作的抉擇，甚至曾跟他說：「你唔需要畀自己咁大壓力，搵到自己想做嘅嘢，健康開心先最緊要。」（梁碧玲攝）

許賢母親試圖撫平兒子傷口 自責當年逼得太緊

求學時期當然覺得「一試定生死」，甚至很多學生都覺得，若公開試考得不好，人生已經玩完。對一個十幾歲的中學生而言，DSE或許真的是他人生遇過最大的考驗與難關，但當你踏足社會，慢慢會發現那張成績表對自己的影響愈來愈小，取而代之的是工作經驗、人脈、待人接物的技巧等等。可是，即使已考完A-Level十多年，當時的創傷仍纏繞著許賢，母親一向喜歡「諗返轉頭」，令他也常常怪責自己及後悔某些決定，於是對自己變得苛刻；苛刻可以是動力，但如果你常常在事情發生後才不停「鞭自己屍」，只會徒添痛苦和壓力，因為現實根本不能改變。

雖然許賢現在已經是「試當真」老闆之一，但當初一樣試過搵唔到食，他認為父母一定擔心你冇出路、怕你被人睇死，然而見到你有想追求的事、見到你專注去衝時，慢慢都會理解。（梁碧玲攝）

許賢續說：「你問究竟點解咁大鬱結，我覺得關成長背景事， 所以我搵我阿媽嚟拍，傾完唔係冇咗鬱結，純粹知道咗個源頭，係一種釋懷，但係唔代表個問題唔存在，好似擁抱咗嗰個問題，同個問題搵咗個共存嘅空間。」電影中有許賢與母親的對談場口，許媽媽坦言後悔逼兒子退出乒乓波校隊，因為他那時其實獲得不少獎項，她在電影裡說：「我使乜睇得咁重？嗰時我睇得好重，好自責。」甚至透露自己常常在半夜行入許賢房裡，趁他睡著了跟他說對不起。不過許賢就覺得，時間重來結果也未必不一樣，「阿媽見到個仔咁唔開心，一定係會唔開心，仲要係自己逼嘅，咁更加會傷心，但係唔代表佢覺得我可以唔讀書。所以我哋問佢，會唔會再逼我讀書，佢話唔會，可能只係唔會咁樣逼囉，會用一個更好嘅方法去培養我興趣。」

電影中許媽媽亦有出鏡，她坦言自責當初逼得許賢太犀利，將學業成績睇得太重。許賢覺得，這部電影或許未必能解決十多年來的心結，但至少他擁抱了問題。（劇照）

與大師張叔平合作緣由 對方操刀將紀錄片昇華

《公開試當真》的上映消息公布後，不少人都抱有一個疑問，既然都是拍攝阿康備戰和應考DSE的實況，到底它跟去年在「試當真」YouTube播放的「EA Exam真係驚」系列有何分別呢？贊師父都明白觀眾會有這個想法，甚至連團隊都曾思考過這問題，但他表示：「YouTube版嗰10集好似陪緊阿康去完成呢件事，許賢係搭單去做；但係電影版就比較講緊許賢嘅故仔，唔係阿康點樣經歷，係兩個調換咗，講個陪伴者點樣去陪呢個考生嘅故事。」見到海報和預告片寫住「剪接 張叔平」，觀眾都大感意外，二人很感謝張叔平（阿叔）的加入，令電影無論在講故事還是感官呈現都與當初大大不同。

贊師父指出，《公開試當真》電影較似一個真人騷的紀錄片，阿康的應考過程是真人騷，而許賢的部份就是紀錄片，紀錄他如何去組織一個真人騷。（梁碧玲攝）

張叔平不論是美術指導、服裝設計及剪接造詣都備受國際肯定，18次獲得香港電影金像獎，然而他過往剪的是《重慶森林》、《花樣年華》、《一代宗師》、《踏血尋梅》等劇情片，剪紀錄片倒是頭一次。問到為何竟請到阿叔做剪片，兩位就托高先電影（Golden Scene）創辦人曾麗芬（Winnie）的福，贊師父說，最初「試當真」只是以細規模去完成這部戲，「個目標係入金像獎小冊子，圍內自己搞五場，開宗明義係我哋一班拍YouTube片嘅人，用自己方式做一套電影出嚟，所有調色、音樂，剪接都係自己去做。」他們本身已剪了一個120分鐘的版本，亦頗為滿意，不過當去找高先發行時，電影公司卻覺得作品還可以再提升。

許賢和贊師父指，團隊原本不打算將《公開試當真》公映，純粹想做一套細規模、供圍內觀看，由YouTuber所拍的紀錄片。（梁碧玲攝）

許賢心想：「仲要提升？我哋已經剪咗好耐喇喎，好滿意喇喎，我哋有正職㗎，冇時間再整㗎喇。」不過曾麗芬就提出，不如找張叔平指點一下，二人最初根本沒想過對方會應承，把戲接手剪輯成這個90分鐘版本，他們至今仍覺得不可思議。張叔平說從未剪過紀錄片，問兩位可知道對方為何答應，他們就說阿叔比較寡言，亦不喜歡成為焦點，所以即使他開口問過，阿叔都冇答，許賢指：「Winnie覺得佢都好支持年輕一輩嘅導演同埋搞電影嘅人，呢個係我哋估嘅啫，真正嘅原因，要搵個機會訪問佢。」

張叔平縱橫影壇多年，為《公開試當真》貢獻出剪紀錄片的第一次！（ GettyImages ）

講到與大師合作的感想，許賢原本覺得阿叔經驗老到、什麼都試過，應該很快剪完這套戲，亦不會掀起任何情緒，但到大家見面開會時，阿叔會說這個位想怎樣、那個位想加什麼減什麼等等，「譬如音樂，佢好想跟返阿康嘅情感，呢啲位我好Surprised，阿叔竟然咁有堅持！佢有堅持嘅位都好多，顏色、聲效，點樣出啲歌，起嘅位，全部都有執我哋。」他笑言：「成個紀錄片，我都幾相信對佢嚟講係佢想面對呢個挑戰，唔係覺得『好煩呀！唔想剪紀錄片呀！』」對比自己剪的與阿叔剪的版本，贊師父坦言最初會有不理解，好奇一些場口為何有某種安排，不過沉澱過後就覺得很好！他說：「我哋團隊對咗條片成年，已經知道件事點樣發生，諗唔到點樣呈現得唔同啲，但係阿叔嘅加入，佢用佢嘅方法Recreate一樣嘢，就算我哋有同一樣嘅嘢，佢都會用另一種方式呈現出嚟，所以我覺得最後佢幫我哋昇華咗成條片，彌補到我哋做唔到嘅部份！」

作為導演，贊師父認為張叔平的加入將電影昇華，亦彌補了團隊本身的盲點，因為他們對住同一堆影片素材太長時間了，在呈現方式上難以突破。（梁碧玲攝）

無法改變公開試制度和成績 但可以改寫分數對自己的定義

不論你成績如何，能否做到公開試的生還者，可以肯定的是你無法改變這個制度，任我們如何不甘願，當進入了這個考試制度、經歷這種「必要之罪惡」時，似乎就不能避免默許它去定義自己。即使許賢過了十幾年再考中文和經濟科，沒有了當初「入唔到大學」的壓力，他仍然會驚，「驚自己個分低好樣衰，點解覺得樣衰？同人比吖嘛。點解低分個人會驚？就係覺得呢份卷代表住你大部份，而唔可以就咁一笑置之。」所以，現實是無奈，但我們改變不了。電影都有探討這個制度，到底我們該如何自處呢？許賢表示：「作為制度下嘅Subject，要諗改變佢係冇可能，太難太遠喇！可能有1%嘅人可以做到，但係肯定99.9%嘅人都做唔到，所以我哋都陪緊嗰99.9%嘅人諗點樣去應付呢個考試。」

電影中陳苡臻（Jessica）有句對白「香港考試制度並不能反映一個人嘅真正實力。」然而無論我們成就多高，都不可能推翻現有的DSE制度，只能被逼與其他考生一起赴考場，亦即戰場，經歷這一場「必要之罪惡」。（梁碧玲攝）

戲中有一個來自試當真導演Nero的講法，他覺得公開試只是一種方便篩選人的工具，考生就像一隻隻排隊等被揀中的雞仔，留得低的就是優質品種的小雞。許賢在訪問中亦複述這個說法，他說：「方便社會唔同階層去用人、去請人，去篩走一啲人，我幾覺得呢個係人嘅惰性，方便就用，你一方便就返唔到轉頭。」許賢已接受了「人就是貪方便」這個現況，但他續說：「如果你唔想俾佢定義到，咁你就去搵自己嘅路，呢個係我哋必須要做嘅事，唔好再祈求個制度去迎合我哋。」試當真的成功，或許就正好掙脫了「被分數定義」這件事，因為不論老闆蘇致豪（豪哥）、游學修，還是其他幕後同事，本身都不是讀書成績特別「標青」的人，團隊中也不是人人讀過大學。

「試當真」的成功，正好是最活生生的例子，讓眾人明白到「如果你唔想俾佢定義到，咁你就去搵自己嘅路。」（梁碧玲攝）

電影中有句對白讓筆者尤其深刻，好青年荼毒室的豬文說，分數無法改變，但分數的意義可以改變，他說：「如果你之後讀大學、做嘢，做得好好，呢個低分數代表住你發奮向上嘅開始；但如果你沉淪落去，放棄自己人生，咁呢個就代表你沉淪嘅開始。」贊師父亦講到，身邊的創作人都在用創意方面的能力去發展才能、做自己想做的事，他問：「讀書個分數究竟係唔係就定義咗你呢一世就係咁樣呢？」Nero、豪哥都是用創作去告訴大家，自己在學業以外的領域都可以發展得很好，「某啲位你係需要用自己能力去發掘你自己嘅好，但係呢個途徑可能佢哋都Process咗十幾年，要搵自己嘅方式去做，對於一啲可能冇咁有創意嘅同學，佢哋可以透過乜嘢去達到俾人認同呢？我哋都想佢思考，如果我唔係創作人，咁點呢？」

公開試的分數無法改變，但分數帶來的意義可以。（梁碧玲攝）

讓努力被誰看見？許賢十年後終發現自己從前努力

預告片最後一句寫住「讓努力被看見」，現實世界就是，有同學仔可能寒窗苦讀六年，到應考時隨時因為狀態、發揮等失誤前功盡廢，成績與付出不成正比，那他的努力又被誰看見了呢？許賢的答案卻猶如當頭棒喝：「有時未必係人哋睇唔到你嘅努力，最麻煩係睇唔到自己努力。好似我咁，當年考得成績都OK，入到大學，但係我都會Keep住記得我考得唔夠好，我淨係記得缺失。然後去到再考多次DSE，我發現我已經返唔到去以前嗰種軍訓一樣嘅操卷水平，我去到十幾年後，先終於畀返個Credit十幾年前嘅自己，呢樣嘢就唔好囉，做乜要睇唔到自己嘅努力呢？」

當講到電影標語「讓努力被看見」到底是被誰看見，許賢就以自身經歷表示，他過了十多年再考公開試，發現自己已回不去中七時那個狀態，方終於知道當日的自己原來是何等努力。（梁碧玲攝）

阿康在片中用110日追趕三年高中進度，希望搏得一場大學入場券，早在電影開初，YY Lam已預視他的情況難以拯救。要是一個人可以用三個多月就取得別人努力三年的成績，世界豈非很不公平？作為觀眾，一邊看《公開試當真》，當然希望阿康像動漫人物般，用熱血取得勝利，不過紀錄片歸紀錄片，這不是動畫，他的成績……大家入場就知道，但只能說世界沒有太多奇蹟。然而，許賢還是希望大家謹記一件事——唔好睇小自己。贊師父亦言，努力確實不保證有好的成果，努力與成功從來不掛鈎，但努力也有其存在價值，絕不是你失敗了便等於過往付出的努力完全一文不值，他說：「阿康考唔到入大學，但係佢知道自己努力咗嘅模樣原來可以去到咁盡，或者佢知道咗第時你做人做事都要用呢種態度，呢個努力先係真正嘅努力！我哋最想你見到嘅，唔係成功咗嘅努力，而係你喺通往成功嘅路上，你努力咗啲乜嘢。」