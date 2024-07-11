蔡思韵赴台灣3個多月拍驚慄片　演人妻體驗「完整懷孕」經歷

蔡思韵（Cecilia） 2024 年上半年以台灣電影《還錢》、破億票房作品《九龍城寨之圍城》及影集《誰是被害者 2》為觀眾帶來不同面向演出，人氣逐漸攀升。昨日（7月10日）她在台灣出席媒體茶敘時，宣布7月底開始短留台灣至10月，拍攝短片和恐怖類型電影，兩部片都是飾演人妻，還要升格當人母，體驗從無到有的懷孕過程，她表示近期得要好好揣摩即將懷孕生小孩的心情。

蔡思韵日前跟台灣媒體茶敘時，分享7月底至10月，會留台灣拍戲。（大會提供）

Cecilia本身大學於台灣就讀，畢業於國立臺北藝術大學戲劇系，先後因《返校》及《幻愛》令香港及台灣觀眾所熟知，人氣在兩地亦愈來愈高，當中她跟劉俊謙的情侶關係，台灣影迷亦相當關注。茶敍期間就有談到阿謙日前以《小曉》入圍台北電影獎最佳男配角卻鎩羽而歸，Cecilia說沒有特別安慰男友，因為很多人都有傳訊息給阿謙，她也都在旁同步接收。

劉俊謙以《小曉》入圍台北電影獎最佳男配角卻鎩羽而歸，Cecilia說沒有特別安慰男友。（《小曉》劇照）

Cecilia又分享阿謙當晚得獎感言事先都有準備好，又搞笑爆料：「他誰都感謝了，就是沒有感謝我！」但她其實很理解另一半，也提到希望阿謙在影集《此時此刻》的窩心演出有機會入圍金鐘獎，因為他犧牲真的很大。阿謙劇中一場僅遮蓋重要部位的全裸戲，令觀眾爆笑難忘 ，在場記者笑指阿謙今趟可謂「一脫成名」！

Cecilia接下來會長居台灣幾個月拍戲，她表示相當期待。（大會提供）

Cecilia近年在台灣發展順遂，2024年更是作品連環爆發，年初賀歲喜劇，與陳柏霖合演的《還錢》中，飾演欠債的銀行行員，展現討喜可愛的搞笑節奏；接著在《九龍城寨之圍城》友情演出男主角媽媽，雖然戲份不多但十分關鍵，而本片也隨即宣布計劃開拍影集。她談到片中狂摑古天樂時就說到：「那場戲我真的很挫，上戲時進入角色狀態很用力打，喊卡後一直對古天樂說對不起，他還有冰敷，臉都紅了，我真的很怕。」讚對方是非常敬業的前輩。

《九龍城寨之圍城》友情演出男主角林峯媽媽，雖然戲份不多但十分關鍵，仲有機會掌摑古天樂。（《九龍城寨之圍城》劇照）

Cecilia近期在NETFLIX 懸疑推理影集《誰是被害者 2》慘遭兇手挖眼球，演出相當駭人，她亦有追劇兼讚歎劇中特技效果：「特效太厲害，我自己看了也覺得很可怕！我個人是覺得導演偏心，因為俊謙的死相太帥了，我的很可怕，但又覺得自己贏了，有成功嚇到人。」劇中她和阿謙只有牆上照合體，不少粉絲也敲碗想看他們在同框拍片，Cecilia表示：「還是要等適當機會，觀眾都知道我們是情侶關係，不希望觀眾出戲，想要服務故事還是要讓角色有距離，如果有適合的劇本，可以幫助到戲本身是可以的。」

Cecilia在NETFLIX 懸疑推理影集《誰是被害者 2》慘遭兇手挖眼球，死法相當駭人。（《誰是被害者 2》劇照）

Cecilia接下來會長居台灣幾個月拍戲，她表示相當期待，透露會拍一部短片跟一部長片，偏驚悚恐怖類型，為準備角色看了《咒》、《紅衣小女孩》系列的台灣驚悚作品：「我其實超怕恐怖片，真的太害怕，都把聲音關起來！」接下來作品她都飾演人妻，拍攝前需感受懷孕生小孩的心境，她雖不是第一次飾演孕婦，但因為這次過程較長，且會有前期到後期的「完整懷孕」體驗，當中的演技挑戰令人期待。