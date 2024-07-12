海關戰線︱開埠最大軍火案涉近三萬機槍　運往美國不涉恐怖活動？

英皇電影《海關戰線》由邱禮濤執導、謝霆鋒領銜主演兼任動作指導，張學友、林嘉欣、劉雅瑟等銜主演、吳鎮宇特別演出，為香港首部以海關行動部隊為主題的動作電影，並已於7月5日正式上映。電影有別港產片過去成熟的警匪題材，以守衞邊關與水域、打擊走私與販毒到海關為主題，劇情中謝霆鋒與張學友等海關精銳，更搗破透過香港走私軍火的國際犯罪集團，具新鮮感之餘突出海關部隊的精英形象！

謝霆鋒領銜主演《海關戰線》並兼任動作指導。（《海關戰線》電影劇照）

張學友事隔八年再次現身大銀幕，於《海關戰線》飾演海關精銳部隊成員。（《海關戰線》電影劇照）

回歸後四宗大型軍火案

香港自1997年回歸以來，先後最少四次由海關破獲大型軍火案，最後經充公有關軍備及物歸原主，不少涉案軍備更駭人聽聞，竟包括戰機及裝甲車等重型軍備！回歸後首宗軍火案發生於2000年3月，當年一間烏克蘭公司將五輛裝甲運兵車售予內地公司，在未經申報下由歐洲經海路抵港，被海關人員查獲，海關破獲軍備後向法庭申請充公。

香港海關歷年曾破獲不少軍火案件。（《海關戰線》電影劇照）

2006年，海關亦於葵涌貨櫃碼頭查獲一架俄製米格29戰機，該貨櫃由烏克蘭運往美國，企圖非法經香港轉運至美國，讓戰機亦因為未有依法申請入口許可證而被扣留。2010年，海關亦曾於來自沙特阿拉伯貨櫃發現裝甲車，因該批軍備未有申報為戰略物品而被扣查，調查後證實為一批從韓國運送至沙特阿拉伯參展、並於參展後經香港運返韓國的軍備。海關經過多月調查後認為事件不涉及走私，故未作出起訴，該批軍備事後亦物歸原主。

2004年，香港海關竟曾查獲一架俄製米格-29戰機，由烏克蘭經香港運往美國。（GettyImages）

最近一宗大型軍火案發生於2016年，九輛新加坡陸軍星光部隊的AV-81裝甲車於台灣軍演後，由私人船公司運返新加坡前途經香港，因未有妥善報關而遭扣留。有關案件因涉及外交事務，港府亦只能交由外交部及外交部駐香港特派員公署作為中間人處理。

2016年，九輛新加坡陸軍星光部隊的AV-81裝甲車於台灣軍演後，由私人船公司運返新加坡前途經香港。（梁銘康 攝）

2004年檢獲開埠最大批軍火

香港開埠以來最大宗軍火案發生於2004年，當年海關公告破獲約2850支輕機槍、手提機槍及超過25200個彈匣，有關槍械被扣留作進一步調查。有指當時貨櫃由馬來西亞準備運送至美國奧克蘭，未有證據顯示走私或恐怖活動有關，時任助理海關關長梁觀華表示：「因為已記錄在貨單上，所以並非走私，而是沒有申領入口許可。」及後有報道指，大部分機槍曾經被使用，甚至甚為陳舊，並未有發現子彈，原來為馬來西亞警察部隊準備運往美國銷毀的舊軍火。

香港開埠以來最大型軍火案，涉及近三萬支輕機槍。（《海關戰線》電影花絮照）

與時並進打擊3D打印槍械

今年初海關關長何珮珊曾表示，去年共偵破七宗涉及槍支彈藥的案件，主要涉及槍支零件、氣槍、子彈殼等，部分案件涉及槍支愛好支蒐集，亦有部分可能涉及不法意圖。近年3D打印槍支技術越趨成熟，關長亦強調會密切關注打擊，特別留意3D打印槍支。