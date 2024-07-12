夢境︱湯唯新作與女兒陰陽相隔靠AI重逢　預告驚現74歲金像影后

韓國青龍獎首位華人影后湯唯，於2010年因電影《晚秋》與韓國導演金泰勇結緣，更於10年前結婚並誕下女兒。雖然近年湯唯因專心湊女而作品量銳減，但夫妻事隔14年後再度一導一演合作電影《夢境》（Wonderland），並於上月在韓國上映，作品亦將於7月26日透過串流平台Netflix全球啟播。《夢境》電影預告今日（11日）於網上播出，除了看到湯唯、裴秀智、朴寶劍與鄭有美的演出，更驚現一位香港金像獎影后的身影，令香港觀眾相當驚喜！

湯唯上月底來港出席頒獎典禮。（梁碧玲 攝）

湯唯事隔14年再與韓國導演老公金泰勇合作，主演新作《夢境》上月於韓國上映，並於7月26日透過Netflix全球啟播。（《夢境》電影劇照）

《夢境》劇情講述未來人類利用人工智能研發出虛擬世界，讓人可以與已故親人伴侶透過視像重逢，湯唯飾演的考古學家白莉，亦為了向幼女隱瞞自己離世的事實，使用「Wonderland」的服務，透過一直身處國外考古現場的虛疑視像，縱使陰陽相隔也能夠陪伴女兒成長。同時「Wonderland」亦讓飾演太空人的朴寶劍，在遇到意外昏迷後，繼續與飾演女朋友的裴秀智相處。

湯唯於《夢境》裡飾演一位已故考古學家白莉。（《夢境》預告截圖）

湯唯飾演的已故考古學家在離世後，透過人工智能工具Wonderland與女兒重逢。（《夢境》預告截圖）

白莉的女兒透過人工智能Wonderland在喪母後繼續有母親陪伴成長。（《夢境》預告截圖）

預告驚現74歲金像影后

《夢境》預告中，除了湯唯、朴寶劍、裴秀智及鄭有美的精彩演出外，更驚見74歲金像影后鮑起靜的演出！鮑起靜於《夢境》中飾演花蘭，與湯唯飾演的白莉為母女，在白莉離世後花蘭便肩負照顧孫女的責任，亦似乎同時透過「Wonderland」與女兒保持關係。《夢境》作為鮑起靜首部參演的韓國電影，驚訝鮑姐入行大半世紀後仍不斷突破作品界限外，亦期待她在74歲高齡繼續透過作品感動觀眾！

74歲金像影后鮑起靜驚喜現身《夢境》預告片！（《夢境》預告截圖）

鮑起靜於《夢境》中與湯唯飾演母女。（《夢境》預告截圖）

74歲金像影后鮑起靜，首次參演韓國電影。（資料圖片）

湯唯與鮑起靜及《夢境》裡飾演女兒的小演員合照。（湯唯IG圖片）

湯唯與《夢境》導演兼老公金泰勇（左一）及朴寶劍與鮑起靜。（湯唯IG圖片）

至於特別演出的孔劉，據指在《夢境》裡飾演「Wonderland」背後的AI管理人，透過服務媒介觀察白莉的感情變化，並與研發者溝通。雖然孔劉未有在預告中現身，但觀眾亦非常期待孔劉與湯唯之間的對手戲份，相信兩位受盡亞洲觀眾歡迎的演員，擦出的火花並不會讓觀眾失望！