43歲柳岩被媽媽公開抱怨變剩女　當年為母治癌撲醫藥費性感出道

內地電影性感女神柳岩，出道多年憑逆天豐滿身材最為觀眾熟悉，多年來俘虜大量男粉絲。近年柳岩較才亮相大銀幕，在綜藝節目或公開表演活動中，亦銳意收起性感形象，但仍不改影迷對她的迷戀！近日柳岩媽媽楊邦梅出席綜藝節目，與一眾星媽同場，但相比其他星媽誇讚自己女兒的各樣優點，柳岩媽媽卻直言自己的女兒是剩女，更揭露自己眼中柳岩的兩大缺點！

43歲性感女神柳岩，憑大銀幕性感演出俘虜不少男粉絲。（柳岩微博圖片）

柳岩近年收起性感，於節目及公開活動展現才華為主。（柳岩微博圖片）

柳岩媽媽楊邦梅出席的節目以一眾星媽為嘉賓，自然大談母女關係與婚嫁大事，72歲的楊邦梅作為一位退休教師，竟在節目上抱怨43歲的柳岩仍不結婚，直言：「她為甚麼到現在還是個剩女？老大難（存在已久難以解決的問題）真的！」雖然節目主持人吳昕即時打圓場，指柳岩不算剩女，只是選擇太多，但楊邦梅卻出乎意料地「踩多一腳」，表示：「我一開始是想讓她找年紀大一點的，但現在她年紀本身那麼大，年輕小伙子看不上她，要找真只能找老頭子了！」

柳岩媽媽在節目上直指女兒是剩女。（節目截圖）

柳岩媽媽直言年輕人看不上柳岩，只能找老頭子，令同場嘉賓相當驚訝。（節目截圖）

柳岩外貌身型一向保養得宜，現年43歲的柳岩仍似逆齡10年，加上演藝事業發展平穩，在內地娛樂圈不乏人氣，卻被母親於節目上公開嫌棄。在節目上，楊邦梅亦力數眼中女兒的兩項缺點，直言柳岩不愛乾淨：「她一點都不講究，就愛撿東西吃！」「髒死了，女孩子一點都不文雅！」又抱怨女兒的廚藝，連切水果也應付不到：「刀工這麼差，切個水果亂七八糟的！」媽媽楊邦梅口中的柳岩，似乎與觀眾心目中的女神差異甚大！

柳岩更被媽媽力數兩大缺點！（柳岩微博圖片）

然而柳岩一開始由醫護界轉向出道娛樂圈，不惜以超性感形象展現人前，其實目的便是賺錢為母親醫治直腸癌。顧家的柳岩雖然獨居，未與兄長一家及母親同住，但有指兄長的物業由柳岩購買，更肩負侄兒侄女的全部開銷！而柳岩媽媽楊邦梅當日出席節目時，身上配戴的耳環首飾，亦有指是柳岩贈予母親的禮物。

其實柳岩當年參賽出道，目的是為了賺母親的癌症醫藥費。（柳岩微博圖片）

===過去柳岩在電影演出不乏大曬好身材的機會，連古裝電影如《四大名捕》系列第二三集，柳岩亦在浸溫泉、爭寵的橋段中，以近乎全裸及超性感造型現身，展示雪白肌膚與曲線身材，在電影中的角色形象亦非常美豔媚惑。

柳岩在《四大名捕2》裡浸溫泉一幕，全裸僅披白浴巾上陣，非常香豔。（《四大名捕2》電影劇照）

柳岩在喜劇《大鬧天竺》裡亦有不少性感演出。（《大鬧天竺》電影劇照）