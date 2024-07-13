李璨琛新劇做埋監製演「跛豪」　「四仔」張文傑任動作指導

由優酷閃爍工作室、天下一電影聯合出品，貳酷國際影視、影動力工作室聯合製作的30集警匪動作劇集《無懼》於馬來西亞吉隆坡正式開鏡。《無懼》由謝穎、鄧維弼、李璨琛任總監製，權香蘭監製，鍾盛遠任總導演及編劇，羅惠德任導演，演員陣容有身兼總監製的李璨琛、苗僑偉、姜皓文、周秀娜、陳家樂、胡子彤、張文傑、馬志威、蘇皓兒、吳嘉龍、劉江、袁富華、麥子樂、吳肇軒、吳家樂、湯加文、周志文、黨濤等，實力派雲集，以強硬派演技呈現香港六、七十年代，最讓觀眾印象深刻的香港一代毒梟傳奇「跛豪」及四大探長、反貪的故事。

30集警匪動作劇集《無懼》，日前於馬來西亞吉隆坡正式開鏡，李璨琛身兼主演及總監製。（大會提供）

「跛豪」恩怨情仇再登熒幕

《無懼》故事主線以香港開埠以來最大毒梟李志豪（李璨琛 飾）在1993年出獄展開，因末期癌症被特赦出獄的李志豪，在尋覓恩人阿火未果後，回憶當年的往事。綽號「阿豪」的李志豪，原本是個三餐不繼的小混混，某日得罪洋人警官被毒打，卻得到防暴隊隊長陳火韜（陳家樂 飾）所救，及後也因開罪上司而被調到反貪部，與當時權力最大的華人總探長岑樂天（苗僑偉 飾）、牛精良（張文傑 飾）、豬油仔（胡子彤 飾）結下不解之緣。亦因為陳火韜被岑樂天器重，令一直被視為岑樂天接班人的顏貫一（姜皓文 飾）所妒忌；另一方面，阿豪亦因緣際會遇上了九龍城寨的寡婦王瑛琦（周秀娜 飾），二人漸生情愫，阿豪也在其輔助下成為一代毒梟。一眾人物在金錢、權勢、親情與愛情之間展開同台對決。

一眾台前幕後來個大合照。（大會提供）

李璨琛這次在《無懼》中再次擔任監製兼主演，他謂劇集是講述 六、七十年代，香港動蕩下發生的故事：「當時是黃賭毒昌盛的瘋狂世代，我和鍾盛遠導演2019年已開始構思這個故事，經過五年的籌備終於順利開拍。」提到這次拍攝遠赴馬來西亞取景，李璨琛表示希望《無懼》可以給到觀眾全新的風格和感覺，從原本在錄影廠搭景的方案轉到實景拍攝：「馬來西亞和香港都曾經是英國的殖民地，都保留了很多殖民風格的建築物，加上馬來西亞政府對影視業的支持，所以決定拉大隊來這裏拍攝。」

「四仔」張文傑，今次擔任動作指導。（大會提供）

李璨琛在《無懼》中飾演一代毒梟「跛豪」，加上又身兼監製職務，他坦承很大挑戰：「做演員只要熟讀劇本、演好角色，但是監製就好像軍師一樣，從故事題材、事前籌備等基本上每一個部分都要參與直至拍攝完成，還有後期製作，雖然很大挑戰，付出得更多，不過能學習到做演員以外的事物，兩者之間是可以取得平衡沒有抵觸的。」他形容這次參演的演員可謂破天荒的強大陣容，資深演員劉江、袁富華，亦有參演，角色戲份甚重。

苗僑偉在劇中飾演華探長。（大會提供）

苗僑偉演華探長權傾天下

「三哥」苗僑偉繼2018年《守護神之保險調查》後，闊別近六年再赴馬來西亞拍戲，但感受一點都不陌生：「這裏的人一樣這麽熱情，劇迷對我們香港演員特別熱情和歡迎。」苗僑偉在《無懼》中飾演的岑樂天是香港四大總華探長之一，性格豪爽、心思細密，在當代幾乎權傾天下。苗僑偉指接到角色時，都對該人物的背景做了不少功課：「岑樂天是一個風雲人物，這個角色對我而言都是一個新嘗試，因為很少演過傳奇人物，希望觀眾會喜歡我的演出。」

當地有不少媒體到開鏡禮採訪。（大會提供）

陳家樂早跟劇組請假迎接寶寶

陳家樂在劇中飾演的陳火韜，是一個極具正義感的角色，與苗僑偉飾演的岑樂天、姜皓文飾演的顏貫一以及李璨琛演的「跛豪」有極多對手戲。他指這次接到角色時感到十分興奮：「香港人對這個傳奇世代、當時的傳奇人物不會感到陌生，拍這部劇不止可以時光倒流回到六、七十年代，加上又一大班熟悉的香港演員朋友一起過來馬來西亞拍戲，感覺好像度假。」即將升格當爸爸的陳家樂，也透露會在拍攝中段請假回香港，陪太太連詩雅迎接寶寶的誕生，他開心說：「這個假期一早已經申請了，希望寶寶順利出世，安頓好也會趕快回到劇組，不想影響大家的拍攝進度。」

陳家樂會在拍攝期間，請假返港陪產。胡子彤在戲中飾演豬油仔。（大會提供）

姜皓文難得與眾演員合作無間

已是馬來西亞常客的姜皓文，近年也接演不少馬來西亞作品，連他都直呼：「幾乎大半年都留在馬來西亞。」劇中他飾演的顏貫一，是一個狼子野心的探長，亦是岑樂天的得力手下，他一直覬覦著接班人的位置，陳火韜的出現令他感到擔憂，因此展開了一連串的明爭暗鬥。他稱《無懼》中最難得的是集合了一班向來很少拍劇劇集的演員，加上這次能與苗僑偉合作，令他倍感榮幸。

大馬開劇開戲，點可以冇黑哥姜皓文。（大會提供）

女神周秀娜飾演的王瑛琦是「跛豪」身邊最重要的女人，她自幼跟隨父親王坤販賣毒品，以製得一手優質海洛英而成名，性格豪爽，直至遇上了落難的李志豪，賞識其義氣而收為己用，久而久之產生了感情。周秀娜形容王瑛琦這個角色「有情有義」：「她人在江湖身不由己，於是要一直做製毒生意，可是她與跛豪感情要好，一直扶持著老公，在落難時刻都沒有離開對方，感受得到她硬朗一面之下，也是一個求簡單幸福的女人。」

胡子彤表示由於這次拍攝電視劇，所以每天要處理的場數拍攝會比較多。（大會提供）

憑大熱電影《九龍城寨之圍城》火速躥紅的「城寨四少」，「四仔」張文傑及「十二少」胡子彤也會在《無懼》中出演總華探長岑樂天的手下牛精良及豬油仔。他們飾演的兩兄弟，一文一武，一剛一柔，合作無間。胡子彤表示由於這次拍攝電視劇，所以每天要處理的場數拍攝會比較多，他透露： 「和導演談過，團隊會盡量以創新的方式或是有別於過往所拍攝的感覺去呈現整個畫面的拿捏，所以也蠻期待整個效果的呈現！這次我的角色比較少動作鏡頭，主要偏向文戲路線鏡頭比較多。」

而武術動作指導出身的張文傑向來能打，不過這次的角色就是文戲為主：「最大的挑戰是要背30集戲的對白和看很多很多文字。」張文傑這次亦擔任該劇的動作指導：「這次難得的是可以與馬來西亞的特技人一起合作和交流，希望可以擦出新的火花，給予觀眾全新視覺上的效果。」

《無懼》電視劇已於7月初在馬來西亞展開拍攝，取景地點包括吉隆坡市中心、怡保及芙蓉等地，劇集預計在2025年播出。（大會提供）

蘇皓兒透露自己出發前心情很緊張：「因為很多內心戲要演，角色與陳家樂比較多感情戲的情愫。情緒起伏也很大，因此需要很專心地去鑽研內心戲的部分。當拿到劇本的那個月內，除了做運動之外，其他時間都呆在家專心做功課。」首次與陳家樂、姜皓文及劉溫馨合作的她笑言：「拍攝期間與他們相處都蠻nice，蠻期待這兩個月的拍攝。」