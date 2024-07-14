32歲性感女神Kate Upton復出亮相 榮升人母後上圍視覺效果更澎湃
撰文：莫匡堯
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32歲荷里活性感女神Kate Upton今年復出影壇，曾四出宣傳電影新作《Sweet Dreams》，近日更罕有亮相談訪節目，標緻外貌與火辣身材依舊，令影迷相當驚喜！Kate Upton自2017年下嫁棒球巨星Justin Verlander後，近乎絕跡影壇，2018年底升格人母後專心相夫教子，直至去年初接拍新戲，才正式復出。
Kate Upton作為荷里活性感女神，早於16歲便簽約模特兒公司，憑金髮碧眼的樣貌與豐滿逆天性感的身材火速走紅，19歲便參演犯罪動作喜劇《劏樓大盜》（Tower Heist），此後演出幾部女性喜劇後，便與拍拖三年的Justin Verlander拉埋天窗，幾近絕跡影視圈之中。雖然Kate Upton活躍影壇年期甚短，但亦有不少令人難忘的演出畫面，包括在《小三大聯盟》（The Other Woman）裡身穿比堅尼在沙灘奔走，澎湃身材令男觀眾非常着迷！
榮升人妻人母後，Kate Upton的身型依舊不變，並不時在廣告代言中看到她展現性感身材，亦偶爾在社交媒體派送福利。近Kate Upton接連亮相，在街頭工作期間被拍攝時，身穿一套黑色露肩套裝時，身材曲線亦表露無遺，不僅樣貌精緻不變，上圍明顯更澎湃，視覺效果充滿重量感！
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