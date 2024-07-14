玩轉腦朋友2︱盤點10個隱藏彩蛋　驚喜致敬蘋果已故創辦人喬布斯

迪士尼彼思工作室（Pixar）最新動畫鉅製《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2），已於7月11日正式上畫，電影為2015年催淚作品續集，劇情繼續以女主角Riley成長為主軸，除了五位腦朋友阿樂、阿愁、阿驚、阿燥與阿憎回歸外，更隨年齡漸長而加入阿焦、阿羨、阿厭與阿尷等新成員！早前《玩轉腦朋友2》於香港舉行優先場，即取得本地票房單日冠軍，大受香港觀眾歡迎！

《玩轉腦朋友2》迎來不少新角色。（《玩轉腦朋友2》電影劇照）

眾所周知彼思工作室作品裡彩蛋多籮籮，除了致敬經典與流行影視作品外，亦會滲入其他前作元素，以下為大家盤點10個彩蛋，考考各位入場觀眾的眼力！以下內容含有《玩轉腦朋友2》劇透成份，未入場睇嘅讀者慎入！

《玩轉腦朋友2》在香港上映後大受歡迎！（《玩轉腦朋友2》電影劇照）

1. Riley的彩虹T裇

《玩轉腦朋友2》以女主角Riley的青春期成長為劇情主軸，Riley自然比上集大個女！成長過程亦在電影中透過快剪片段呈現，其中一幕，Riley穿着上一集標誌性的彩虹T裇登場，卻發現變得太短太窄，令觀眾立即知道Riley已經成長為一位亭亭玉立的少女！

《玩轉腦朋友》的女主角Riley，上集經常穿着彩虹T裇。（《玩轉腦朋友》電影劇照）

今集大個女唔少嘅Riley，再穿上彩虹T裇當然太細件！（《玩轉腦朋友2》電影劇照）

2. 阿愁望遠鏡

上集其中一位最有共鳴角色阿愁，今集自然繼續發揮頹爆本色，全程放負！而阿愁在其中一幕從總部遠望「家庭島」時，從阿樂手中接過一具望遠鏡。熟悉彼思工作室《反斗奇兵》（Toy Story）的觀眾，肯定能夠一眼認出阿愁的淺藍色望遠鏡，正正致敬傳奇動畫作品中的上鏈望遠鏡玩具！

阿愁從阿樂手中接過的望遠鏡，係咪好熟面口？（《玩轉腦朋友2》電影劇照）

淺藍色的望遠鏡當然來自彼思的經典《反斗奇兵》！（《反斗奇兵》電影劇照）

3. 前作角色Bing Bong現身

《玩轉腦朋友2》前作極級催淚，其中一個「淚腺失守」的橋段來自Riley的幻想好友「Bing Bong」為救阿樂免於被永遠遺忘而自我犧牲。阿樂得救後知道Bing Bong付出，卻沒有忘記這位在Riley腦海被消除的朋友，今集在阿樂的睡房中，則出現了Bing Bong的摺紙公仔，證明阿樂多年後仍沒有忘記這位生死之交！

上集最催淚的畫面，一定是Bing Bong為阿樂自我犧牲一幕！（《玩轉腦朋友2》電影劇照）

雖然Bing Bong被Riley永遠遺忘，但阿樂卻沒有忘記這位生死之交。（《玩轉腦朋友2》電影劇照）

4. Riley睡衣

彼思工作室的動畫在創意以外亦有相當寫實的一面，Riley一家因為父親的工作緣故，從明尼蘇達州遷往三藩市，亦展開上集的激盪劇情。Riley在新一集中，亦穿着印有父親公司「Brang!」標誌的T裇，極有可能為父親在上集穿着的同一件，折舊後成為Riley的睡衣，劇情細節的寫實程度，實在令人會心微笑！

Riley瞓醒時穿着Brang字的T裇。（《玩轉腦朋友2》電影劇照）

彼思的動畫都有相當寫實的一面！（《玩轉腦朋友》電影劇照）

5. A113

眾所周知「A113」幾乎是彼思作品中必然出現的彩蛋，編號來自許多加州美術學院的一間課室，因為該學院大量畢業生投身彼思，所以成為動畫作品中對母校致敬的慣例。在《玩轉腦朋友2》裡，一眾腦朋友曾被困的黑歷史牢房寫有「ACXIII」，亦即是A113的羅馬數字，看來彼思創作人繼承傳統外，亦令彩蛋越來越考眼力！

「A113」幾乎是彼思動畫作品必然出現的彩蛋。（《反斗奇兵》電影劇照）

6. Riley冰球隊球員號碼

冰球在《玩轉腦朋友》佔相當重要的角色，代表Riley在明尼蘇達州長大的童年裡最快樂的回憶。遷至三藩市後，Riley亦在上集結尾加入當地室內冰球隊，而在今集的比賽中，Riley則穿上28號球衣出戰。彼思成立以來推出多部動畫作品，《玩轉腦朋友2》正是工作室第28部電影，紀念作品代表工作室出戰全球動畫影壇！

7. FF最終幻想

在Riley腦海中的黑歷史牢房，出現了同樣被困的全新角色Lance Slashblade，是個Riley曾與朋友玩的電子遊戲角色，Riley亦深深被這位角色吸引。而Lance Slashblade有因為粉紫色頭髮與巨型重劍令觀眾感到熟悉，因為角色正正啟發自遊戲《最終幻想》（Final Fantasy），甚至為角色在《玩轉腦朋友2》英語版配音的配音員Yong Yea，亦曾為同系列遊戲配音。

都真係幾似《最終幻想》嘅角色，特別係把劍。（《玩轉腦朋友2》電影劇照）

8. 西蘭花

在劇情中，一眾腦朋友出發尋回Riley的信念，並乘坐一片薄餅然後西蘭花作為交通工具。作為《玩轉腦朋友》的粉絲，肯定記得上集的西蘭花薄餅，但在今集Riley的腦海中，西蘭花與薄餅則順理成章地分開！

西蘭花與薄餅在第二集終於分開。（《玩轉腦朋友2》電影劇照）

9. 《1984》

今集新登場的阿焦，在劇情中嘗試用Riley的幻想控制她，而阿焦亦出現在一個大銀幕上，面對一群戰兢的員工。彼思正正透過《玩轉腦朋友2》的這個畫面，致敬40年前蘋果創辦人喬布斯轟動全球的廣告《1984》，而喬布斯正正是彼思工作室的三位創辦人之一。

阿焦的幻想陰謀畫面，是重要的致敬位。（《玩轉腦朋友2》電影劇照）

《玩轉腦朋友2》致敬了蘋果公司震撼世界的《1984》廣告。（網上圖片）

喬布斯其實是彼思工作室的創辦人之一。（資料圖片）

10. 巴斯光年

在劇情中，Riley曾經為一隻流浪貓餵鮮奶，而該貌的外貌，亦與《巴斯光年》的機械貌Sox神級相似！此處當然亦是彼思創作人的創意之一，並非觀眾的聯想巧合！