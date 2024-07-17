玩轉腦朋友2︱劍聖蘭斯係呢位TVB前綠葉配音　更一人分飾兩角

日前有網民在社交平台大讚遇到好心的士司機，而這位正是年初離巢TVB的藝人兼配音員，人稱「Gordon哥哥」的蕭徽勇。該乘客指出，Gordon哥哥非常熱心地幫她追車，又不多收車錢，令她既感動又尊敬。

蕭徽勇戲裡戲外都是的士司機，拍《降魔的2.0》時都做過的士司機「大頭」，更特地剃頭！（劇照）

網民表揚Gordon哥哥自發幫手追車，又唔收足車錢，大讚這個經歷感動而令人尊敬。（Threads@stacychan._）

不少網民都深知做藝人不容易，Gordon哥哥過往主持兒童節目，陪著90後、00後小朋友成長，可惜不獲TVB續約，亦不得不做的士司機維持生計兼養家。其實Gordon哥哥沒有放棄演藝夢，仍然有接司儀和配音工作。近來大收的迪士尼彼思工作室（Pixar）動畫電影《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2），亦有Gordon哥哥的聲音出現，他更一人分飾兩角！

除了幾位新力軍配音員外，其他專業的配音員的表現一樣值得留意！（資料圖片/陳順禎攝）

蕭徽勇除了是90後、00後熟悉的兒童節目主持人外，亦是演員及配音員。（資料圖片/梁碧玲攝）

第一位就是電子遊戲角色「劍聖蘭斯」（Lance Slashblade），他被困在主角Riley腦海中的秘密牢房，畫風與整套動畫的其他角色大為不同，有著粉紫色頭髮與巨型重劍。其實這角色正正啟發自電腦遊戲《Final Fantasy》，劇情中他把阿憎深深吸引住，非常「中二病」的蘭斯更成功協助阿樂、阿愁等情緒專員離開牢房。儘管出場時間不多，這幕卻令觀眾印象深刻，笑聲不絕。

《玩轉腦朋友2》中，蕭徽勇聲演的其中一個角色就是劍聖蘭斯，非常之「中二病」和搞笑。（劇照）

劍聖蘭斯深得阿憎歡心。（《Inside Out 2》劇照）

而另一個由Gordon哥哥配音的角色，就是Riley爸爸腦裡的情緒專員阿燥，Gordon哥哥早前在社交平台貼了這兩個角色的劇照，留言：「行過路過千萬不要錯過！你無聽錯 ！係我！兩個都係我...把聲😎」TVB演員羅毓儀都回應：「唔怪之得把聲咁熟口面😆」

另一個角色就是阿躁老竇。（IG@gordon.siu）

Gordon哥哥的配音能力備受肯定，他自08年起兼任TVB配音員，曾聲演劇集角色包括《射鵰英雄傳》完顏洪烈（宗峰岩飾）、電影《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》米高·奧哈拉，動畫《多啦A夢》靜香爸爸源義雄、《聖鬥士星矢Ω》的「金牛座」和《數碼暴龍App世代》的終極Boss「利維坦」等，幾年前他以配音員身份於《好聲好戲2》擔任評判。儘管如此，但其實他22年已因被Cut騷所以由演員約轉成配音員約，可惜合約到期時仍不獲續約，此後他開始以自由身接演藝工作。

Gordon哥哥曾為《好聲好戲2》擔任評判。（電視截圖）