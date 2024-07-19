水餃皇后︱中國影史誕首位200億票房女主角　真身竟非女神級偶像

中國影壇近年發展迅速，票房往往以億元計算，亦有不少演員因為人氣及類型特色成為票房收視保證。過去傾向以男演員為重的內地影壇，數年前誕生首位個人作品票房累積突破200億人民幣的演員，出乎意料地為小品兼喜劇男演員沈騰，而喜劇影帝黃渤以及動作片愛國鐵漢吳京亦以過百億個人票房緊隨其後。近日，中國影壇亦誕生首位200億票房女主角，成就此創舉的演員出乎意料地並非人氣女神級偶像，而是喜劇演員馬麗。

中國影壇誕生首位200億票房女主角，喜劇演員馬麗成功成就創舉。（馬麗微博圖片）

現年43歲的馬麗為喜劇演員。（馬麗微博圖片）

現年僅42歲的馬麗，畢業於中央戲劇學院表演系，出道初期演出舞台劇及話劇為主，期後憑喜劇形象走紅，與沈騰於春晚等受全國歡迎的節目演出。馬麗自2010年跨界踏足電影圈，代表作品包括《夏洛特煩惱》《喵星人》等喜劇，近年產量大幅上升，先後主演《我和我的父輩》《獨行月球》等觸目作品，於2022年亦成為中國影史首位百億票房女主角。

馬麗於中央戲劇學院畢業，出道初期參演舞台劇為主。（馬麗微博圖片）

馬麗與沈騰為全國觸目的春晚節目常客，極受大眾歡迎！（馬麗微博圖片）

馬麗憑喜劇起家，但演出角色多變、場域廣闊，單論今年春節檔期，已分別主演賈玲的超賣座勵志喜劇《熱辣滾燙》及殿堂級導演張藝謀執導作品《第二十條》，馬麗近日與老拍檔沈騰合演新作《抓娃娃》上映並大受歡迎，亦因此讓馬麗成為200億票房女主角。馬麗接下來值得留意的演出，包括由金像導演劉偉強執導、改編自「灣仔碼頭」創始人「臧姑娘」臧健和的電影《水餃皇后》，劇情中馬麗亦飾演原型為「臧姑娘」的女主角。

馬麗主演張藝謀今年春節檔期上映的電影《第二十條》。（《第二十條》電影劇照）

馬麗與沈騰合演的電影《抓娃娃》近日上映，讓她締造200億票房女主角的神話。（《抓娃娃》電影劇照）

馬麗早前主演劉偉強執導作品《水餃皇后》，飾演女主角。（馬麗微博圖片）