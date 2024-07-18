海關戰線｜謝霆鋒赴美領取亞洲之星　「想將鋒味帶到美國」

英皇電影《海關戰線》由邱禮濤執導，謝霆鋒擔任動作指導及領銜主演，張學友、林嘉欣、劉雅瑟領銜主演，繼成為第26屆意大利烏甸尼遠東電影節閉幕電影，再獲邀參展第23屆紐約亞洲電影節，本屆電影節最高榮譽——亞洲之星大獎，得主正是謝霆鋒！大會藉此表揚霆鋒多年來在影壇的卓越表現及重大貢獻，為隆重其事，霆鋒專程飛往紐約出席盛會，領取亞洲之星大獎！

謝霆鋒親自赴美接過獎項。（大會提供）

日前第23屆紐約亞洲電影節隆重揭幕，霆鋒專程飛往當地出席連串宣傳活動，並親手接過亞洲之星大獎，他分享獲獎心情：「我希望藉着這個難得機會，令華語電影與世界接軌，動作電影是最沒有障礙的一種身體語言，多年來香港電影可以風行全世界，主要都是因為這個沒有障礙的身體語言；基於近年特技效果普及化，大家好像變得倚賴了特效，我希望藉着《怒火》、《海關戰線》，或未來的作品，可以再次向新一代去介紹香港動作電影，這是一種非常重要的精神存在！」

霆鋒表示動作電影的動作，是沒有障礙的身體語言。（大會提供）

首次在《海關戰線》身兼男主角及動作指導，霆鋒笑言：「一直以來，除了演員的部分，我都有參與不同崗位，包括動作、剪接、擺放機位等等，說到最喜歡那一樣，我覺得無論音樂、美食、電影，都是我輸出創意的一個渠道！」未來可會考慮成為導演？霆鋒回應：「我認為最重要的是，動作電影同樣需要講故事，動作應該要服務角色情緒，暫時我的電影，導演讓我做得最多的都是動作，不同角色有不同的講故事方法，日後我會否做其他崗位，暫時未有定案。」

霆鋒帶同獎座到美國街頭拍照留念。（大會提供）

一直在電影尋求突破，霆鋒分享個人心得：「一定要將你的真愛放在這個事業上面，我已經放了超過廿五年，而且還打算一直繼續下去，每一日都希望做到最好，我想沒有任何一個人可以擺脫這個命運，就是不斷練習、不斸尋求進步！」有記者問及可會將鋒味帶到美國，霆鋒表示：「我當然想將鋒味帶到美國，但目前需要慢慢去籌備，希望未來去研發出不同產品，帶給全世界！」