裡應外合｜英皇力捧楊天宇做男一　紐約出席電影節︰意義非常重大

英皇電影《裡應外合》由袁劍偉執導，楊天宇、馬思惠、張繼聰、余安安、周家怡等主演，電影以嶄新題材及充滿想像力的動作場面，勢必令觀眾耳目一新，電影未上映已獲國際級影展關注，在《第23屆紐約亞洲電影節》作全球首映，男主角楊天宇（Angus）特別親赴美國出席盛會，並與觀眾作近距離接觸，Angus直言：「此行對我的意義非常重大！」

原來今次是Angus首次踏足紐約。（電影公司提供）

《裡應外合》獲邀參展第23屆紐約亞洲電影節，並舉行全球矚目首映，為表隆重與誠意，楊天宇特別飛往紐約現身首映及宣傳活動，達成了Angus人生中的三個「第一次」。除了第一次以男主角身分亮相國際級影展，他剖析另外「兩個」第一次：「第一次出席電影節，亦是第一次去紐約，但一到埗，竟然就有一種似曾相識的感覺，令我心情相當放鬆！」

Angus感謝當地影迷，對香港動作電影的熱情與支持。（電影公司提供）

所以，今次能親身見證《裡應外合》於第23屆紐約亞洲電影節作全球首映，對Angus自然是極為難忘的體驗，他說：「《裡應外合》在紐約作世界首映，對我來說意義非常重大。從小到大，我都好喜歡看荷李活超級英雄的動作電影，《裡應外合》某程度上都有融合到一些西方的元素，所以這部電影可以在紐約作世界首映，非常合適；加上作為一位香港新演員，我對香港電影的未來抱有極大憧憬，亦期望香港電影可以愈趨國際化，接觸到世界各地不同的觀眾。」

楊天宇在戲中操到最Fit，與張繼聰有一場激戰。（《裡應外合》劇照）

戲中另一新人馬思惠。（《裡應外合》劇照）

楊天宇首度當電影主角，不再是演探員一，警員二。（《裡應外合》劇照）

難得與美國觀眾作近距離互動，令Angus留下最深刻印象的是，當地粉絲對香港動作電影的熱情與支持，Angus憶述：「觀眾問到關於動作電影的去向。作為一個在香港長大的演員，動作電影對我有着很深遠的影響，新生代應該為動作電影注入新的元素，這一齣戲的故事背景發生在二次元世界，這類情節在香港電影是較為罕見的。我認為香港動作電影將會繼續進步，而且有着更多的創新！」初到貴境，Angus有沒有趁機遊玩一下？他說：「抵達紐約的第一天，亦是我唯一有時間去觀光的一天，我把握時間去了多個地方，例如聖彼得教堂、時代廣場及華爾街等等多個著名地標，留下非常美好的回憶。」